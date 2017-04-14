Londa Professional представляет коллекцию образов сезона весна-лето 2017

SEA-QUILIBRIUM. Тренд-направление берет свое начало в элементах природы, которые характерны для береговой линии – месту, где океан встречается с землей. Вдохновленный воздушной эстетикой и постоянным движением света, ветра и волн, тренд SEA-QUILIBRIUM провозглашает естественную текстуру и цвет волос, как будто осветленных солнцем. Ключевым звеном коллекции стал новый сервис окрашивания SEA-CRAFT BALAYAGE, представляющий собой 5 модных вариантов окрашивания Балаяж. Сервис предоставляет клиенту салона возможность выбирать из естественных, живых и уникальных цветовых решений для создания летних причесок на волосах любой длины.

Для воплощения нового сервиса окрашивания бренд Londa Professional представляет 2 новых оттенка холодного розового направления в стойкой крем-краске. Оттенок 9/65 представляет собой мягкий холодно-розовый оттенок, подобный морским раковинам с пастельными переливающимися бликами. Оттенок 10/65 также придает волосам едва уловимую холодную розовую тональность.

Londa Professional предлагает стилистам экспертный подход – руководство, позволяющее клиентам салонов попробовать один из пяти образов SEA-CRAFT BALAYAGE. Каждый из предложенных сервисов выполняется с помощью техники без использования фольги и новой креативной системы осветления Blondes Unlimited от Londa Professional. Результатом подобной работы является естественный цвет, отражающий оттенки природы океана. Это идеальный летний образ, о котором так мечтал клиент до окрашивания:

РЕЛЬЕФНЫЙ БАЛАЯЖ вдохновлен причудливыми узорами коры дерева, в которых темные и светлые оттенки коричневого органично сочетаются с дымчато-серым.

ПЕСОЧНЫЙ БАЛАЯЖ является воплощением золотого света на песчаных дюнах. Холодные бежевые и теплые песочные тона сочетаются по длине волос, создавая образ, естественно отражающий солнечный свет. Мягкий переход от темных с эффектом мокрых волос корней к слегка осветленным волнистым концам задает новый стандарт для классической интерпретации Балаяжа.

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БАЛАЯЖ черпает своё вдохновение и красоту из закрученной текстуры морских раковин. Эта изысканная техника демонстрирует роскошную палитру оттенков, вдохновленную мягким сиянием внутренней части морских раковин. Перламутровый балаяж мягко проявляет себя у корней и становится более заметным ближе к концам, растворяясь в массе волос.

ЖЕМЧУЖНЫЙ БАЛАЯЖ предлагает вдохновляющую пастельную палитру — розовый в сочетании с самыми нежными светлыми оттенками подчеркиваются едва уловимыми нюансами пастельного голубого и деликатного зеленого цветов для создания исключительного блеска волос.

МУЖСКОЙ БАЛАЯЖ представляет собой небрежный образ, в котором нашли отражение едва уловимые светлые нюансы, вдохновленные скалистой береговой линией. Балаяж мягко проявляет себя по длине волос и раскрывается в полной мере на концах.

Londa SEA-CRAFT BALAYAGE – это новый сервис окрашивания на основе свободных техник, призванный подчеркнуть природную красоту клиентов благодаря идеально естественным образам. В то время как мелирование зачастую может выглядеть нарочитым и читаемым, окрашивание SEA-CRAFT BALAYAGE мастерски смешивает оттенки для создания максимально естественного результата.

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