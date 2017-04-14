Екатерина Вилкова представляет летнюю коллекцию NEXT 2017

Екатерина Вилкова приняла участие в съемке новой коллекции британского бренда Next в России. Вместе с дочкой Павлой и сыном Петром актриса показала лучшие образы предстоящего лета, которые можно приобрести в онлайн-магазине next.com.ru.

Новая летняя коллекция Next 2017 наполнена чувством безграничного оптимизма и комфорта и предлагает сочетать различные фактуры, материалы и цвета.

Для съемки Екатерина выбрала несколько образов, которые удачно впишутся в безумный ритм мегаполиса и подойдут для отдыха на свежем воздухе с детьми.

Екатерина сделала акцент на удобстве и практичности. Открытый топ с бантом в сочетании с хлопковой юбкой небесно-голубого цвета создают лаконичный летний образ. Белые укороченные джинсы свободного кроя и фактурный топ актриса разбавила остроносыми туфлями с геометричным принтом. А джинсы с вышивкой в паре с коротким тренчем помогли сделать кэжуальный образ стильным и оригинальным.

Пятилетняя Павла и трехлетний Петр выбрали образы в стиле сафари – легкое платье цвета хаки с аппликациями веселых зверушек девочка дополнила замшевой сумочкой и этническими сандалиями, в то время как Петру приглянулись коричневые вельветовые шорты и текстурированная рубашка с длинными рукавами.

Модели из летней коллекции Next можно приобрести в официальном онлайн-магазине бренда — next.com.ru. При заказе любого товара на сумму свыше 1750 pyб. доставка производится бесплатно.

Тэги: next.com.ru, Екатерина Вилкова, детская коллекция, женская коллекция, лето 2017