Проект «Fashion-дизайн» на первой Московской биеннале дизайна

Первая Московская биеннале дизайна наградила лучшие проекты участников по широкому спектру областей: промышленный дизайн, графический дизайн, информационный дизайн, средовой дизайн, fashion-дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов продвижения, событийный дизайн. В номинации «Специальные экспозиции» лучшим стал мультимедийный проект «Fashion-дизайн», подготовленный Национальной палатой моды.

Церемонию награждения открыл Владимир Филиппов, заместитель руководителя департамента культуры города Москвы: «…Мы с вами гуляем по нашим улицам, может быть кто-то первый раз в нашем городе испытывает эмоции, впитывая Москву в себя через ее архитектуру, через то, как одеты горожане, через то, какой визуальный контент будет виден на городской рекламе, через то, как выглядит наш общественный транспорт – это все создает настроение. Дизайн – это настроение. Наша страна, являясь пионером во многих достижениях человеческой цивилизации, конечно, должна продолжать быть законодателем моды, законодателем дизайна, законодателем в архитектуре, в материалах…».

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Московская биеннале дизайна

Московская биеннале дизайна

«Шесть молодых модельеров получили признание жюри Биеналле дизайна – это хороший старт. И это прекрасный пример использования новых технологий для лидерства, когда они лишь подчеркивают идею, а не заменяют ее. Кстати, все вещи – из новых коллекций и появятся в продаже осенью», – исполнительный президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Напомним, что мультимедийный раздел «Fashion-дизайн», подготовленный Национальной палатой моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia для Биеннале, представляет работы шести молодых дизайнеров из Москвы и Санкт-Петербурга – Artem Shumov, NAIDAL, Lumier Garson, ZA_ZA, Saint-Tokyo и TURBO YULIA, которые использовали элементы различных народных художественных промыслов при создании подиумных коллекций. Инсталляция дополнена видеосъемками недавних показов в Москве в формате 360 и видеопроекцией, где традиционные узоры и принты превращены в пиктограммы. Креативный директор fashion-проекта – Екатерина Мельникова.

Первая Московская биеннале дизайна продлится до 17 апреля. Полный список победителей: https://www.facebook.com/moscow.design.biennale/posts/1130642520392418.

Впервые на площади более 4000 квадратных метров команда ЦДХ и организаторы Московской биеннале дизайна собрали вместе промышленный, информационный, графический и fashion-дизайн. Свои работы показали 300 участников. Среди кураторов проекта Первой Московской биеннале дизайна: Василий Бычков, Татьяна Лифантьева, Александр Матвеев, Александр Шумский, Александр Мещеряков, Владимир Пирожков, Александра Санькова, Сергей Серов, Антон Степанов.

https://moscowdesignbiennale.ru/

Тэги: Московская биеннале дизайна, Национальная палата моды, молодые дизайнеры, молодые дизайнеры одежды