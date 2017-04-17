Белая обувь для кастомизации от PREMIATA

Креативный директор итальянского премиум-бренда обуви PREMIATA Грациано Мацца продолжает использовать обувь как полотно и представляет линию белоснежных кожаных слипонов и кроссовок с контрастной «пяткой», выкрашенной вручную всеми цветами радуги. Какую выберешь ты?

Новая линия, ставшая общей для женской и мужской коллекций бренда, объединяет идеальной формы слипоны и кеды #90%white с задником, «облитым» краской контрастных цветов – от алого до золотистого. Иногда она словно стекает с пятки, оставляя повисшие, как на деревьях после дождя капли. В других случаях эффект только что выкрашенного забора сменяется граффити-напылением более глухих оттенков.

Неизменным остается только способ нанесения: следуя более чем вековой традиции, Грациано Мацца раскрашивает эти пятки вручную. По сути, дизайнер подготовил превосходного качества грунтованный холст из высококачественной итальянской кожи и нанес первый штрих, предлагая последовать своему примеру. В результате этого коворкинга, к которому приглашаются все поклонники бренда, должна получиться уникальная кастомизированная пара, аналогов которой не существует.

Стать соавтором PREMIATA можно в любом из партнерских магазинов бренда в России, включая ЦУМ, ДЛТ, «Литц», dad, а также сеть No One.

Тэги: PREMIATA, белые кеды, городская обувь, кастомизация, слипоны