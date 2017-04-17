Top Secret выпустил коллекцию весна-лето 2017

Известный польский масс-маркет бренд Top Secret представил новую коллекцию SS17, вдохновленную актуальными трендами. Кампанию отснял талантливый фотограф Łukasz Pukowiec на фоне уникальной природы и архитектуры солнечной Испании.

В наступившем сезоне дизайнеры марки сделали ставку на женственность, комфорт и естественность. Коллекция состоит из нескольких сетов, выдержанных в разных стилях и вместе с тем объединенных эстетикой парижского шика. Ключевыми элементами являются простой крой, пастельные оттенки, а в качестве акцента выступают летящие оборки и расклешенные рукава, подчеркивающие женственность и легкий характер.

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Top Secret

Top Secret

Другую часть коллекции составляют сеты в casual-стилистике. Свободный крой, деним, трикотаж, удобные пальто и куртки – незаменимая основа базового весеннего гардероба, представленная в мужской и женской коллекциях Top Secret.

Девушкам для повседневных стилизаций дизайнеры предлагают остановить свой выбор на моделях свободного кроя, туниках А-силуэта, выполненных в оттенках красного, синего и желтого. Отдельно стоит обратить внимание на принты. В новой коллекции помимо классической полоски представлены травяные и цветочные изображения, напоминающие вышивку.

В мужскую линию вошли несколько сетов в стиле smart casual. Брюки, стеганые и джинсовые рубашки, комфортный трикотаж и легкие парки незаменимы для городских будней. Образы для деловых встреч представлены в линии city.

Дизайнеры также разработали линию женских и мужских аксессуаров, в которой представлены сумки и обувь.

Тэги: Top Secret, весна-лето 2017, женская мода, мужская мода