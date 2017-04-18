Конфетный магазинчик Coccinelle

18.04.2017 • Шопинг • : 148

Coccinelle – это любимые сумки для хранения положительных эмоций, сундучки с богатствами.  Каждая модель является маленькой вселенной, отражающей взгляды современной женщины.

Конфетный магазинчик Coccinelle распахнул свои двери. Внутри царит оживление и радость. Ключевые слова для описания сумочек, флиртующих с очарованием 50-х и 60-х годов: беззаботность, игривость, молодость. It-bag Arlettis, раскрашенная глазурью и эмалью, озорно подмигивает с витрины. Легендарные B14 и Clessidra в нежных цветах макарунов,  призывают забыть о диетах и ни в чем себе не отказывать.

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