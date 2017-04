Новая коллекция пляжной моды в бутике Florida Beach (Москва)

В бутике Florida Beach в «Крокус Сити Молл» теперь доступна новая коллекция роскошных купальников Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L’Space и других знаменитых брендов из США и Колумбии.

США и страны Южной Америки, как известно, являются законодателями пляжной моды. Обилие красивых пляжей, захватывающие дух пейзажи и культ красивого здорового тела стали источниками вдохновения для новой коллекции именитых брендов.

Необычный для купальных костюмов декор в виде цепей можно увидеть сразу в нескольких моделях Beach Bunny. Купальник Ball and Chain имеет тонкую мягкую чашку. На спине лиф фиксируется привычной тонкой тесёмкой, а вот вместо бретелей через шею у него – цепочки золотистого цвета. Бикини Ball and Chain украшены золотистыми кольцами по бокам, из которых расходятся тонкие цепи. Эта модель создана для того, чтобы приковывать взгляды. Ещё одна эффектная модель купальника Beach Bunny – слитный купальник Got me in Chains с глубоким декольте и изящной шнуровкой.

Более лаконичные и спортивные экземпляры предлагают дизайнеры Vitamin A. К примеру, лиф в спортивном стиле с оригинальным кроем: вырез-капля по центру сформирован перекрёстными бретелями, переходящими в завязки на шее. Ещё одна модель из этой же серии – слитный однотонный купальник. Его минимализм уравновешивает глубокий треугольный вырез и разрезы на бёдрах. Производитель позаботился не только о форме, но и о содержании: купальные костюмы Vitamin A на 70% состоят из переработанного нейлона.

Цвета благородных металлов уже несколько сезонов остаются в тренде. Эта тенденция также нашла отражение в новой коллекции Florida Beach. Дизайнеры предлагают роскошные модели из тканей с атласным блеском лазурного, голубого и глубоких винных оттенков. Это своеобразная отсылка к ультрамодному «бельевому» стилю. Не обошлось и без чёрного кружева: этот изящный декор украшает несколько моделей Beach Bunny.

Помимо купальных костюмов, в бутике Florida Beach всегда большой выбор роскошных пляжных платьев, аксессуаров и одежды для сёрфинга.

