Наталья и Мурад Османн: «Главное — делать то, во что вы верите»

Наталья и Мурад Османн, основатели популярного проекта #FollowMeTo, встретились с поклонниками и всеми, интересующимися их творчеством, в лектории ТЦ АВИАПАРК, где каждый четверг проходят лекции в рамках программы URBAN MOOD АВИАПАРК. Темой выступления пары стал бекстейдж знаменитого проекта, планы и цели по его развитию.

Проект #FollowMeTo стартовал 6 лет назад и, по словам Мурада и Натальи, долгое время оставался незамеченным. «Нам даже друзья уже стали говорить, мол зачем это вам? Одни и те же фотографии, сколько можно«, — рассказывает Наталья. Однако пара не сдалась и продолжала делать то, во что верила, и спустя несколько лет их проект был замечен несколькими крупными американскими онлайн-СМИ. После этого #FollowMeTo буквально взорвал не только социальные медиа, но и оффлайн пространство.

На счету Мурада и Натальи коллаборации с самыми известными мировыми брендами, среди которых Google и Michael Kors, обложка журнала National Geographic и постоянные рекламные предложения. Однако здесь ребята осторожничают: «Если бренд нельзя вписать в наш проект, сделать вокруг него отдельную историю, творчески подойти к процессу, мы откажемся от сотрудничества, — говорит Мурад Османн. — Не хочется ради быстрых денег из Инстаграм продавать проект, который мы растили 6 лет«. «Нам больше нравится искать творческих, интересных людей и с ними создавать красивый продукт. Сейчас в эпоху социальных сетей это не так сложно. Всегда можно найти талантливого художника, видеографа, артиста, который близок тебе по духу, и предложить сотрудничество. Общайтесь, будьте открыты миру и людям, и вы сможете найти то, что даст вам вдохновение и сделает счастливыми«, — добавляет Наталья.

Помимо фото-проекта Наталья и Мурад начали вести свой влог о путешествиях на YouTube. На лекции они представили зрителям новое видео из своего путешествия по Японии, которое уже можно увидеть на их канале: www.youtube.com/channel/UCWx2TJ0pg2LyxN2ypL-34eQ.

«Мы развиваемся, не стоим на месте, сейчас в пространстве социальных медиа наиболее интересный и влиятельный формат — видео, поэтому мы начинающие тридцатилетние блогеры«, — смеется Наталья.

Лекция с Мурадом и Натальей Османн проходила в рамках программы URBAN MOOD АВИАПАРК. URBAN MOOD АВИАПАРК – это образовательная платформа, запущенная крупнейшим торговым центром Москвы в ноябре 2016 года. Программа включает в себя абсолютно разным форматы мероприятий на абсолютно разные темы, но всегда объединенные тремя вещами: все они будут направлены на развитие и образование, они будут бесплатные, и они будут проходить в АВИАПАРКЕ.

http://aviapark.com/urban_mood

Тэги: FollowMeTo, Инстаграм, Наталья Османн, влог, модные блоги, соцсети