Massimo Dutti впервые представляет IT-bag

Так выглядит неотъемлемая составляющая актуального женского образа. Неподражаемая. Тотчас же узнаваемая. Она существует вне времени и трендов. Самая востребованная сумка имеет свою историю, знаковые черты и особенности исполнения.

Концепция savoir faire проявляется в уникальных и эксклюзивных изделиях, подобных этой сумке, являющейся образцом в вопросах совершенства и изысканности, определяющих бренд Massimo Dutti. Эти элегантные сумки с ремнем на плечо выполнены в оригинальных двуцветных комбинациях или в лаконичной монохромной расцветке и дополнены пряжками, решающими одновременно и функциональные, и эстетические задачи. Ее идеальные размер и форма позволяют использовать сумку как для вечернего, так и для дневного выхода.

В сезоне весна-лето 2017 эта сумка представлена в трех различных видах кожи и в широкой цветовой гамме. Модель выполнена из высококачественных материалов и с самой изысканной отделкой.

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