Выставочный проект «Остановка ДК ЗИП» и презентация номера «Диалог искусств»

17 апреля в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке 17 прошел закрытый показ выставочного проекта арт-группировки ЗИП «Остановка ДК ЗИП» и презентация весеннего номера журнала «Диалог искусств».

Все гости вечера смогли не только приобщиться к прекрасному, но и принять участие в арт-лотерее, и получить специальные подарки от MMOMA, журнала «Диалог искусств» и партнера выставки отеля СтандАрт.

За музыкальное сопровождение вечера ответил резидент самых модных городских вечеринок Виталий Козак. Праздничную атмосферу вечера поддержали виски-лаунж премиальной коллекции Johnnie Walker.

Среди гостей вечера были Ольга Свиблова, Василий Церетели, Евгения Попова, Юлия Чернова, Фернандо Рохо, Евгений Заболотный, Олеся Ива, Павел Камин, Алиса Прудникова, Александра Ионова, Юлия Музыкантская, Ханс де Виссер, Надежда Миндлин, Юлия Выдолоб, Филипп Жан Пьер Ндзана, Александр Бланарь, Мария Ещенко, Владимир Фролов, Сабина Чагина, Никита Макаров, Дуся Максимова и многие другие.

Журнал «Диалог искусств» (http://di.mmoma.ru/) – издание Московского музея современного искусства, выходит шесть раз в год, освещает актуальную картину российского художественного процесса и занимает особую нишу среди немногочисленных профессиональных изданий, посвященных современному искусству. В поле зрения журнала:творчество художников, чьи имена вошли в историю искусства и те, кто проявил себя в текущей художественной практике, картина художественной жизни России и зарубежья, исследования по наиболее актуальным вопросам художественного процесса, анализ тенденций и значимых событий.

Выставка «Остановка ДК ЗИП» — совместный проект MMOMA и XL Projects — это тотальная инсталляция на четырех этажах здания ММОМА в Ермолаевском 17 — «Сейчас», «Позавчера», «Потом» и «БАРселона». Они образуют четыре смысловых точки, одновременно формируя своеобразную хронологию и определённый взгляд на процесс — художественный, социальный, политический. Все объекты, ставшие частью экспозиции, сделаны участниками группировки самостоятельно, а некоторые — специально для выставки в ММОМА.

Тэги: MOMMA, Московский музей современного искусства, арт-группировка ЗИП, журнал "Диалог искусств"