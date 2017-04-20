Пляжная коллекция OYSHO 2017

Oysho представляет первую часть своей пляжной коллекции 2017, снятую на фоне пейзажей вулканического острова.

Минималистская коллекция в духе семидесятых годов, в которой эффектно обыгрываются воланы и свободный объемный крой, выглядит особенно динамично на фоне природных стихий — земли, моря и воздуха.

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Oysho Beachwear

Oysho Beachwear

На скалистых пляжах с темным песком перед нами предстает коллекция в стиле total black, основная роль в которой отведена длинным платьям, моделям из атласа, а также купальникам и бикини новых фасонов с металлизированными деталями.

Ветер Атлантики играет с белыми натуральными тканями из хлопка и льна, представляя воздушные брюки, асимметричные блузы и купальники с кружевом кроше. А комбинезоны из легкого денима и невесомые туники с актуальным принтом в полоску отсылают к завораживающему сиянию моря.

Тэги: OYSHO, бикини, весна-лето 2017, купальники, летняя мода, одежда для пляжа