Летняя коллекция сумок ACQUANEGRA

В преддверии летнего сезона 2017 в специализированном интернет-магазине Sumochka.com появилась новая коллекция сумок итальянского бренда ACQUANEGRA, которая заслуживает особого внимания поклонниц стиля «колорблокинг».

Сумки кросс-боди, выполненные из натуральной кожи и декорированные разноцветной, будто бы «конфетной» фурнитурой, представлены в двух формах и размерах: миниатюрной прямоугольной и более вместительной полукруглой. Главный акцент сделан на многообразии расцветок — красный, насыщенный бирюзовый, желтый, нежно голубой, коралловый, бледно-розовый, а также классические черный, белый и бежевый. Они идеально дополнят и освежат любой летний образ – от повседневного до вечернего. Все сумки выполнены из кожи высочайшего качества и с применением ручного труда в пошиве и декорировании.

Также бренд представил новые модели классических сумок и рюкзаков из своей знаменитой коллекции с принтами, изображающими города мира — на этот раз это романтичные Венеция, Париж, Барселона, Лондон и Санторини.

Sumochka.com

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