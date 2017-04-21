Золотая линия UNOde50

Золото — мeталл, способный соблазнить своим блеском каждую женщину. UNOde50 демонстрирует женственный и благородный материал в ключевых моделях новой линии Gold Collection, которые не только соответствуют последним трендам, но и предвосхищают их. Дизайнеры представляют золото как вневременной, классический материал, подчеркивающий суть и дух бренда.

Естественные формы и плавные линии, сочетание различных фактур и деталей — UNOde50 отрабатывает свои фирменные приемы в капсуле GOLD. Ключевые модели — кольца-трансформеры, зубчатые серьги, напоминающие осколки льда, или обтекаемые, подчеркивающие пластичность жидкого металла. Тем, кто не боится сочетаний, придется по нраву удлиненное ожерелье с каскадом из тонких кожаных ремешков с подвесками в форме силуэта человеческой фигуры и составной браслет из нежной воловьей кожи и металлических пластин.

«Золотая коллекция» сочетает в себе элегантность, особый дух бренда и блеск, демонстрируя мастерство, как визитную карточку.

Адреса магазинов UNOde50:

Москва, Киевская пл.,2, ТРЦ Европейский

Москва, Цветной бульвар 15, стр. 1, Tsvetnoy Central Market

Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр. 4, ТЦ Метрополис

Москва, ул. Земляной Вал, 33, ТРЦ Атриум

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т 30А, ТЦ Галерея

Тэги: UNOde50, весна-лето 2017, золотые украшения