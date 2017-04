Благотворительный проект YOOX по защите Большого барьерного рифа

В День Земли YOOX, ведущий интернет-магазин моды, дизайна и искусства, совместно с брендом We Are Handsome и фондом Great Barrier Reef Foundation представляют YOOX Loves the Reef – многообещающий благотворительный проект, направленный на сохранение и восстановление австралийского Большого Барьерного рифа, одного из семи природных чудес света. Проект реализуется в рамках YOOXYGEN, социально и экологически ориентированной программы YOOX, и стартует в день запуска совместного проекта YOOX и Новой школы дизайна Parsons, который нацелен на продвижение принципов этичной моды за счёт образовательной деятельности и различных форм взаимодействия.

В честь празднования Дня Земли 2017 YOOX пригласил австралийский бренд We Are Handsome для создания капсульной коллекции пляжной одежды, которая будет доступна для продажи только на YOOXYGEN. Дизайнерский дуэт бренда в лице Джереми и Катинки Сомерс, выбранный за узнаваемую австралийскую эстетику и оптимистичный подход к пляжной и спортивной одежде, черпал вдохновение в экосистеме Большого барьерного рифа. Капсульная коллекция из шести изделий включает в себя два слитных купальника, два бикини, легинсы и футболку с эксклюзивным принтом, который воспевает естественную красоту рифа.

«Работа с YOOX над этим проектом стала для нас фантастическим опытом. Мы знаем какое значение имеет сохранение Большого барьерного рифа. Мы счастливы сотрудничать с YOOX над сохранением этого уникального природного чуда«, – подчеркнул Джереми Сомерс, основатель и креативный директор We Are Handsome.

Поступления от продажи коллекции будут переданы Great Barrier Reef Foundation – ведущему благотворительному фонду по проблемам Большого барьерного рифа.

«Большой барьерный риф пестрит разнообразием флоры и фауны, которое находится под угрозой исчезновения. Сейчас, как никогда, все мы несём ответственность за его защиту и сохранение. Средства, полученные в рамках этого проекта, послужат именно этой цели. Они будут направлены на крупномасштабные проекты по разработке решений для предотвращения угроз, стоящих перед одним из семи природных чудес света», – заявляет Анна Марсден, управляющий директор фонда Great Barrier Reef Foundation, – «Благодаря этому проекту YOOX предоставляет возможность обеспечить будущее для Большого барьерного рифа«.

YOOX имеет давние традиции поддержки благотворительных инициатив по всему миру, прежде всего в рамках программы YOOXYGEN, которая с 2009 г. лидирует в области эко-коммерции с проектами, направленными на повышение осведомлённости об ответственных подходах в мире моды.

Коллекция будет доступна для продажи по всему миру на YOOX, в разделе YOOXYGEN, с 22 апреля.

