Апрельская коллекция T&B Base

T&B Base

Фото: Анна Козленко

Стиль: Галя Масленникова

Прически и макияж: Виолетта Павлова

Модель: Настя Колбаско (Nik Management)

В интернет-магазине TrendsBrands.ru в продажу поступила новая коллекция T&B Base – собственной линии мультибренда Trends Brands, которая создается дизайнерами проекта и производится в России. Ищите вещи с бирками T&B BASE во всех магазинах Trends Brands.

Коллекция в интернет-магазине: www.trendsbrands.ru/limited/

Тэги: T&B Base, Trends Brands, весна 2017, женская одежда