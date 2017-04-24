Апрельская коллекция T&B Base

24.04.2017 • Шопинг • : 62

T&B Base

Фото: Анна Козленко
Стиль: Галя Масленникова
Прически и макияж: Виолетта Павлова
Модель: Настя Колбаско (Nik Management)

В интернет-магазине TrendsBrands.ru в продажу поступила новая коллекция T&B Base – собственной линии мультибренда Trends Brands, которая создается дизайнерами проекта и производится в России. Ищите вещи с бирками T&B BASE во всех магазинах Trends Brands.

Коллекция в интернет-магазине: www.trendsbrands.ru/limited/

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