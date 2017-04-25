Новый ресторан BEAUTY bar & kitchen (Санкт-Петербург)

В конце марта на Лахтинской улице Петроградской стороны открылся новый ресторан — BEAUTY bar & kitchen.

Творческий тандем владельцев салона красоты Beauty Lounge Кристины Массон и Антона Харебова представили свое видение современного небольшого ресторана с авторской кухней, который идеально подойдет для ценителей тихой и самобытной атмосферы Петроградки, желающих весело провести время с друзьями или просто пообедать с коллегами.

Известный петербургский дизайнер Вадим Че, ответственный за интерьер ресторана, разделил пространство на два зала. Первый — просторный, доминантой которого является контактная барная стойка. Контраст кирпичной кладки с комфортом мягких диванов настраивают на расслабленный лад, а ультрасовременная плитка на полу и множество эффектных авторских украшений на стенах создают атмосферу стильного и уютного заведения. Второй зал — камерный, декорирован яркими картинами и зеркалами, подойдет для небольших уединенных мероприятий.

За кухню BEAUTY bar & kitchen отвечает ресторатор и бренд-шеф Евгений Ермолаев, известный своим кулинарным шоу на телеканале TVeda. Меню составлено в ключе авторских упражнений на известные хиты европейской, русской, ближневосточной и паназиатской кухни. Здесь делают единственный в городе чиз-стейк, дополняя его сыром «Грана Падано» и яйцом пашот, а к лососю, приготовленному по новой уникальной технологии су-вид, предложат свекольное ризотто. Помимо этого в меню есть раздел стрит-фуда, представленный шавермой и бургерами, и паназии — wok, татаки и роллы. Среди десертов: «Наполеон» с заварным кремом, кунжутный мильфей с лесными ягодами и кремом тирамису, трубочки с малиновым кремом — всё готовят из локальных продуктов по авторским рецептам. Отдельного внимания в BEAUTY bar & kitchen заслуживают завтраки: ежедневно в любое время здесь предлагают традиционные каши и омлеты, вареники с вишней и панкейки с домашним вареньем.

Барную карту составляют твисты на классику и оригинальные коктейли, которые можно встретить только здесь. Например, Bird is the word и «Крис Пратт был бы рад». Раздел вин сформирован как классикой Старого и Нового Света, так и эксклюзивными позициями из Франции, Италии и Испании.

BEAUTY bar & kitchen

ПС., ул. Лахтинская, 9

(812) 946 43 66

www.beautycafebar.ru

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