Under Armour и Дуэйн Джонсон представляют коллекцию для функциональных тренировок

Дуэйн Джонсон и Under Armour представляют новую коллекцию одежды и обуви UA SuperVent Project Rock Training и Project Rock Delta – первую коллекцию для мужчин и женщин, созданную совместно с одним из самых культовых мировых селебрити и самым высокооплачиваемым актером 2016 года Дуэйном Джонсоном. Коллекция включает все необходимое для функционального тренинга и уже доступна для россиян в интернет-магазине UA.com. Также её можно приобрести в монобрендовых магазинах Under Armour и выбранных розничных сетях по всему миру.

Коллекции UA SuperVent Project Rock Training и Project Rock Delta отражают приверженность Дуйэна к достижению результатов через упорные тренировки. Каждый продукт из новой высокотехнологичной коллекции передает его веру в то, что величие – это не предел, а непрерывное путешествие, состоящее из изнуряющих шагов, которые помогают вам сегодня стать лучше, чем вы были вчера.

«Больше года я совместно с партнерами из Under Armour усилено работал над тем, чтобы разработать и создать лучшую экипировку для функциональных тренировок. Я испытывал на себе буквально каждую вещь из новой коллекции до тех пор, пока не оставался доволен ее качеством, – говорит Джонсон. – В нашей новой коллекции Project Rock вы почувствуете себя более амбициозными, энергичными, сильными и мотивированными на достижение ваших целей, чем когда-либо, и, самое главное, будете получать удовольствие от процесса».

Так же, как и разнообразные роли Дуйэна в качестве актера, спортсмена, продюсера, мотиватора и предпринимателя, объединяясь, делают его истинной мировой иконой, коллекция UA SuperVent Project Rock Training сочетает в себе многие передовые инновации Under Armour, чтобы помочь спортсменам выступать на самом высоком уровне. Первоклассное регулирование температуры тела, воздухопроницаемость и система отведения влаги придадут сил самым усердным спортсменам в тренажерном зале, как опытным, так и начинающим, не отвлекая от тренировочного процесса и помогая работать дольше.

Первоклассное охлаждение

Технология UA CoolSwitch отводит тепло от кожи и создает охлаждающий эффект, помогая спортсменам работать дольше

Тренируйся усердно, дыши легко

Сетчатый материал ArmourVent® дышит и выводит лишнее тепло

Не бойся потеть

Ткань HeatGear® впитывает пот, чтобы ваша кожа оставалось сухой и чистой

Коллекция SuperVent Project Rock Training дебютирует с полным ассортиментом одежды для мужчин, включая футболки, майки, шорты и тайтсы из материала SuperVent. Впервые доступна и женская коллекция для функциональных тренировок, в которую входят стильные майки, леггинсы, аксессуары и многое другое.

В коллекцию также входят кроссовки Project Rock Delta – эксклюзивная версия кроссовок UA Delta, вдохновленная изнурительными тренировками Дуэйна. Эта ультрасовременная обувь создана с использованием фирменной технологии Under Armour под названием Charged Cushioning, которая поглощает удары и возвращает взрывную энергию. Кроссовки также обеспечивают усиленную поддержку голеностопного сустава для повышенной стабильности при сильных сгибах стопы, чтобы обеспечить дополнительную гибкость там, где она нужна вам больше всего.

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