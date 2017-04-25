Эстетика Калифорнии в коллекции FW 2017 бренда Visone

Неаполитанский бренд кожаных сумок, покоривший за шесть лет рынки восьми стран Европы и Азии, официально пришел в Россию.

Шоу-рум Superstudio представил коллекцию FW 2017 одного из самых амбициозных итальянских брендов аксессуаров Visone. Коллекция состоит из семи линий (Iconic, Balloon, Aristocratic, Turn, Skirt, Shopping, Pochette), объединенных идеей торжества женственности: строгость геометрии форм компенсируется чувственностью материалов. Вдохновением для создания коллекции послужило путешествие главного дизайнера – Франческо Визоне (Francesco Visone) – по Калифорнии, «Золотому штату» США, с его многочисленными природными достопримечательностями.

Амбиции Франческо Визоне позволили сломить привычные классические рамки моды за счет разнообразия моделей. С самой первой коллекции аксессуары Visone быстро получили популярность благодаря сотрудничеству с известными бутиками. Целью бренда стало создание люксовых аксессуаров традиционного неаполитанского мастерства выделки с учетом современных тенденций модного рынка. «Качественная мода должна нести историю любви, радости, путешествий. Вкус – понятие достаточно относительное и единственное, что важно, – это эмоции. В процессе создания прекрасного важно испытывать особый трепет. Это и есть отличительная особенность бренда Visone», – подчеркивает Франческо.

2016 год стал решающим в истории развития бренда: авторитетный в мире моды журнал Vogue Italy внес Visone в список самых перспективных международных брендов. Эксперты одной их главных европейских выставок изделий из кожи и аксессуаров MIPEL (Милан) назвали Visone самым инновационным в своем сегменте.

Сегодня Visone принимает активное участие во многих творческих и социальных инициативах. Так, бренд совместно с Vogue Italy и модным центром Fidenza Village развивает проект молодых дизайнеров The Creative Spot. Особое значение уделяется благотворительному проекту по борьбе со СПИД Convivio.

Visone – итальянский бренд кожаных аксессуаров с 2011. Штаб-квартира расположена в г. Неаполь. Компания реализует порядка 10 тыс. единиц/год в 150 магазинах сегмента Premium Италии, Швейцарии, Бельгии, Греции, Ливана, Японии, Китая, Тайваня. В России бренд официально представлен компанией Superstudio с 2017 года.

Superstudio – итальянская компания со штаб-квартирой в г. Риччоне и шоу-румом в Москве, дистрибьютор итальянских брендов сегмента Premium. Входит в структуру Jordan Group, представленную в fashion-сегменте с 1992 года.

Тэги: Visone, женские сумки, итальянская марка, осень-зима 2017/18