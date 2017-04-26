BELLA KAREEMA, коллекция весна-лето ’17

BELLA KAREEMA создает образ современной женщины: активной, модной, следящей за последними трендами, но всегда гармоничной и верной традициям.

Основа коллекции – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры, богатая цветовая палитра, качественные струящиеся ткани, множество платьев, от базовых повседневных до нарядных выходных, внимание к деталям, роскошная вышивка, принты, аппликации – линия одежды Bella Kareema крайне разнообразна, но подчинена бессменному принципу бренда: безупречному женственному крою, превосходному качеству изделий, безусловной актуальности.

Коллекция представлена тремя линиями. «Романтика и женственность» – эмоциональная, изящная/чувственная, утонченная часть коллекции. Здесь предпочтение отдается свободному крою, летящему образу, удлиненному силуэту, легким тканям, воланам, рюшам, драпировкам и баскам.

Линия «Конструктивизм и многослойность» — это проверенная временем классика в современной интерпретации. Роскошные ткани и оригинальные решения в крое: сочетания разных фактур и материалов, дробность, многослойность.

Линия «Классика» – это универсальный базовый гардероб современной женщины. Минималистичный крой, спокойный силуэт, элементы форменной одежды — универсальная база на все времена.

Нюдовые цвета, широко представленные в коллекции, удачно сочетаются с песочными, бордовыми и морскими гаммами. Классический деним разбавляется женственными растительными принтами, однотонным пыльно- розовым, болотным зеленым. Джинсовые изделия в исполнении BELLA KAREEMA перестают быть повседневной классикой и трансформируются в изделия с женственными формами.

В коллекции также использован один из самых ярких трендов сезона: мотивы традиционных исторических костюмов. Актуальные модели, вдохновленные этническими традициями – результат серьезной работы команды бренда по изучению лекал булгаро-татарского костюма 8–18 веков, восстановлению эскизов старинной тамбурной вышивки. Дизайнеры BELLA KAREEMA дали рождение уникальной коллекции современной, комфортной одежды с оригинальным духом истории.

Не менее ярко в линии представлены и другие «must have» текущего сезона. Джемпера и свитшоты светлых тонов – идеальная база для создания стильного образа. Рубашечный крой оригинально дополняется асимметричными или полосатыми принтами, нестандартным расположением застежек. Романтичные складки и воланы украшают платья, накидки и юбки располагаются необычным образом, превращая базовые вещи в ультра-модные.

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Тэги: Bella Kareema, весна-лето 2017, мусульманский образ жизни, этнический стиль