Куртки D.I.W.O.® Curve для любого случая

Марка Freddy поддерживает новомодную тенденцию перехода спортивных вещей из тренировочных залов в повседневную жизнь, предлагая современные, актуальные и доступные вещи для любого случая.

В новом сезоне бренд представляет обновленные модели куртки D.I.W.O.® Curve: летнюю интерпретацию из хлопка в цвете серый меланж для прогулок прохладными летними ночами, дутый жилет, удлиненный дождевик из матового нейлона с контрастной прострочкой и бомберы D.I.W.O.® .

D.I.W.O. CURVE® — технически совершенная куртка для женщин, сочетающая в себе красоту и функциональность. Свое название куртка получила благодаря изогнутому замку, который является стильной деталью и способствует идеальной посадке. Изогнутая молния расстегивается с обеих сторон, упрощая доступ к внутреннему карману, предназначенному для телефона и спортивных гаджетов, и позволяет без труда надеть или снять куртку. Ткань D.I.W.O.®, из которой выполнена куртка, обладает водоотталкивающим эффектом и дополнена деталями с перфорацией, что делает занятия спортом еще более комфортными.

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