Rolex на «Формуле-1» в Сочи

26.04.2017 • Стиль жизни • : 115

Компания Rolex, лидер швейцарской часовой индустрии, выступит официальным хронометристом Гран-при Формулы-1, который пройдет в Сочи 30 апреля 2017 года. Долгосрочное сотрудничество Rolex с Формулой-1 началось в 2013 году и представляет собой важнейшую веху в истории тесных взаимоотношений марки с миром автомобильного спорта и скорости.

Rolex гордится своей причастностью к наиболее значимым мировым событиям в области автоспорта. Так, с 1959 года марка является партнером 24-часовой гонки Дейтона, ежегодно проводимой в Дейтона-Бич, штат Флорида. В 2001 году Rolex получила статус официального хронометриста старейших в мире автомобильных гонок на выносливость – 24 часа Ле-Мана. Под эгидой Rolex проходит ежегодный автофестиваль Pebble Beach Concours d’Elegance, а также гонки старинных автомобилей Goodwood Revival и Rolex Monterey Motorsports Reunion. С конца 1960-х годов ряды послов философии совершенства Rolex пополнил Сэр Джеки Стюарт, один из наиболее титулованных пилотов Формулы-1.

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