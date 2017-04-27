Майская коллекция MANGO

В майской кампании MANGO модели Аризона Мьюз, София Аренс и Аланна Арингтон появляются в объективе нью-йоркского фотографа Дэна Мартенсена. Девушки исследуют тайский пляж, скрытый от посторонних взглядов: кристально прозрачная лагуна, белоснежный песок и танцы вокруг костра создают атмосферу райского уголка вдали от шумных мегаполисов.

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MANGO

MANGO

Кроп-топы с необработанными краями, топы ручной вязки, льняные брюки с высокой талией, слитные купальники на шнуровке и бикини с этническими мотивами, туники с цветочной перфорацией — одежда из невесомых материалов еле ощутима на коже. Жемчужина коллекции – серебряное платье-макси из гофрированной ткани, напоминающей чешую русалки.

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Тэги: Mango, весна 2017, женская коллекция, лето 2017