Российский бренд SØ представил лукбук SS17

Графика Баухауса и цветовая палитра звезды абстракционизма, художницы Кармен Эррера отражены в весенне-летней коллекции SØ.

Взяв за основу коллекции ДНК SØ – идеальную женскую рубашку – российский бренд остался верен себе в весенне-летней коллекции 2017. Плакаты школы Баухаус, заявленные в качестве главных источников вдохновения новой коллекции, нашли отражение в обманчиво простых силуэтах и строгой геометрии принтов, выполненных в активной цветовой палитре.

Насыщенные сочные оттенки – электрическая фуксия, кобальтовый синий, жёлтый в стиле поп-арт – отсылают к работам кубинской художницы Кармен Эррера, признанной звезды геометрической абстракции.

SØ основали дизайнеры Ольга Феофанова и Света Грибанова в 2015 году. В 2006 году окончили МГТУ им.А.Н.Косыгина, факультет прикладного искусства. После университета дизайнеры работали в различных брендах, после чего запустили бренд. Главный источник вдохновения в коллекциях SØ — графика.

Основной ассортимент бренда — рубашки различных длин и цветов, брюки, плащи и пальто.

В производстве вещей используются натуральные ткани: хлопок и шерсть, в основном европейских фабрик. Вся одежда производится в России ограниченным тиражом.

Бренд выпускает 2 коллекции в год. Продаётся в лаконичных пространствах Европы и России.