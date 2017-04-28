Bulgari представляет часы Serpenti со сменяемыми ремешками

Змея, символ вечного возрождения, раз за разом сбрасывает старую кожу и красуется в новой. Точно так поступают часы Serpenti.

После бесчисленных интерпретаций образа рептилии, неизменно предпринимаемых на стыке мастерства обработки драгоценных металлов и высокого ювелирного искусства, компания Bulgari теперь выходит за пределы своей привычной вселенной, чтобы направить вечно юную концепцию Serpenti к новым средствам выразительности, к адаптации легендарных часов к ремешкам в два оборота, изготовленным из разноцветной экзотической кожи.

Новые ремешки производят из экзотической кожи карунга, неядовитой яванской водяной бородавчатой змеи, что воспринимается как вполне естественное и законное продолжение саги Serpenti. Карунг даёт чрезвычайно тонкую и мягкую кожу, отличающуюся чешуйками среднего размера между популярными образцами кожи ящерицы и обычных сортов змеиной кожи. Чтобы получить особое ощущение драгоценности, оригинальности и эксклюзива, эту кожу подвергают тщательному дублению, после которого она становится невероятно приятной на ощупь, мягкой и гладкой. Поверхность, окрашенная натуральными пигментами в яркие чистые оттенки, превосходно гармонирующие с цветными циферблатами, становится ещё более эффектной после отделки лаком, дающим мягкий блеск.

Часы Serpenti могут получить новый облик, не успеешь моргнуть глазом – достаточно воспользоваться превосходной практичной системой крепления ремешка, благодаря которой легко заменить ремешок на другой у всех моделей, будь то стальные или золотые часы, простой у них ободок или же украшен бриллиантами. Каждые часы предлагаются с двумя ремешками, из кожи карунга или телячьей кожи, их окраску выбирает для себя клиент. Помимо того большой ассортимент ремешков разнообразной окраски имеется в наличии в бутиках Bulgari, куда новые Serpenti поступят на продажу в мае.

Все нюансы декора тщательно и продуманно гармонируют с окраской – чёрной, красной, зелёной или белой – гильошированного в стиле «солнечные лучи» и лакированного циферблата 27-миллиметровой модели. В несомненно фирменном ювелирном стиле Bulgari смотрится гранёный кабошоном рубеллит, украшающий корректирующую головку часов, в которых функционирует кварцевый Калибр B033.

Клиент сможет в полной мере проявить свой вкус, выбрав для себя предпочитаемое исполнение корпуса и циферблата, поэтому в силах каждой владелицы часов создать свой собственный вариант Serpenti. Компания Bulgari разработала приложение, которое поможет определиться с выбором варианта исполнения. Им можно воспользоваться в некоторых бутиках бренда, где ценители коллекции Serpenti при помощи планшета с установленным в нём приложением смогут собрать часы буквально своими руками, выбрав варианты корпуса, циферблата, декора драгоценными камнями и, возможно, даже ремешка. Кроме того, у клиента будет возможность заказать персональную гравировку на задней крышке корпуса. Если подсчитать все возможные комбинации материалов и окрасок, получается 312 возможных вариантов, это потрясающая возможность для любой женщины найти для себя свои собственные часы Serpenti, невероятно желанные и почти наверняка единственные в своём роде.



Новые часы Serpenti обладают изогнутым 27-миллиметровым корпусом из стали и 18-каратного розового золота, ободок декорирован бриллиантами (в зависимости от варианта исполнения); циферблаты различных окрасок – чёрные лакированные, перламутровые или гильошированные в стиле «солнечные лучи» (в зависимости от варианта исполнения); водостойкость до 50 м. Механизм: персонализированный для Bulgari кварцевый Калибр B033.

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