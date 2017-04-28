Как выделиться из (модной) толпы

Настоящие модницы и модники знают, как непросто порой быть оригинальными, когда все вокруг носят примерно одни и те же вещи, следуют одним и тем же трендам и делают покупки в одних и тех же модных магазинах. «Быстрая» мода манит доступностью последних модных трендов, но проблема в том, что она — массовая. Как же быть тем, кто стремится всегда отличаться от других? Секрет, как говорят модные эксперты, заключается в умении удивлять.

Ультрамодные коллаборации

Алена Ахмадуллина для DressOne

Модные коллаборации — отличный способ приобретать потрясающие вещи, не разоряясь. Одним таким примером коллаборации была совместная коллекция марки массовой моды H&M и ультрадорогого парижского модного дома Balmain. Эксперты советуют избегать тем не менее «трофейных» моделей, которые можно встретить повсюду, и выбирать вместо этого более редкие вещи, например, из коллекции H&M Conscious Exclusive или из коллекции Кристофа Лемэра для японской марки Uniqlo. Не забудьте также про коллаборации известных российских дизайнеров с модными бутиками и массовыми брендами, например, Алены Ахмадуллиной с DressOne, Валентина Юдашкина с Faberlic или Игоря Чапурина с Finn Flare.

Нарушение канонов

Просмотр рубрик «Стиль знаменитостей» в модных блогах говорит о том, что сочетание кроссовок с брючным костюмом, узкой юбкой, кружевным платьем и вообще с одеждой строгого или женственного стиля моментально создает невероятный образ. Эксперты называют это «нарушать каноны». Посмотрите, например, выпуск «Модного приговора» о кедах — http://modniy.tv/trand_view_idee98ac14-bba1-4a75-9942-a6674e7a0b8b.

Секретные места

Небольшая модная марка или «избранный» концептуальный бутик, неизвестные массовой аудитории, могут стать настоящей «золотой жилой» для модников. Еще один способ — заграничные интернет-магазины, которые не делает доставку в Россию. То есть придется организовать операцию доставки через подругу, проживающую там или ездящую в заграничные поездки. У всех настоящих модниц имеются подобные секретные места для покупок.

Придание свежести классическим вещам

Всегда полезно иметь в гардеробе небольшой черный жакет. Но вместо того, чтобы носить его поверх белой блузки, его можно одеть поверх спортивного костюма на «молнии», подпоясать ремешком или надеть сверху джинсовый блузон. В любом случае главное — это удивить. И тем самым избавиться от образа «работающей девушки», который создается таким жакетом. То же самое касается шелковой блузки, которая может старить. Например, с расстегнутым воротником и тонким пуловером сверху она выглядит уже совсем иначе. Отлично работает также сочетание такой блузки с элегантными босоножками и с джинсами.

Кастомизация вещей

Значки с poisondrop.ru

Вы купили эту вещь в магазине «быстрой моды»? Это не значит, что нужно сохранять ее некрасивую длину или пуговицы, портящие неплохой плащ или жакет по демократичной цене. Если не можете или не хотите изменить вещь сами, то найдите хорошую мастерскую, где вам все сделают в лучшем виде. Сегодня очень популярны так называемые «патчи» или нашивки с ироничными символами или изображениями. Их можно приобрести готовые и затем нашить вручную или с помощью швейной машинки. Снова в моду вошла вышивка — на классических белых рубашках или джинсах, пуловерах и куртках. Самым быстрым решением при кастомизации вещей являются модные значки, которые просто прикрепляются к лацкану или на воротник куртки или плаща.

Впечатляющие крупные украшения

Крупные украшения из цветной керамики, пластмассы, стекла и.д., красивое шейное кольцо с несомкнутыми концами, длинное этническое колье или широкие браслеты весьма актуальны. Пара больших солнечных очков также является неплохой инвестицией.

Отличное качество сумок и аксессуаров

Furla

Обувь или сумка могут быть очень простыми (сумка-шопер из ситца, плетеная сумка из рафии), но ни в коем случае не из дешевых синтетических материалов. Если нет возможности приобрести их у известных люксовых марок, то небольшие марки аксессуаров позволяют купить что-то по более приемлемым ценам, хотя и не таким уже низким — качество требует вложений. Сумки через плечо из цветной кожи питона, или мокасины или сандалии из змеиной кожи особенно усиливают необычный вид. Также следует уделять особое внимание белым футболкам, которые должны быть сшиты из хлопка отличного качества.

Сайты винтажной одежды

Также стоит обратить внимание на комиссионные винтажные магазины, которые часто могут оказаться настоящими сокровищницами. Это кажется очевидным для тех, кто давно это делает, но новичкам следует напомнить одно правило: не слишком увлекаться фирменными вещами одного сезона или одной марки.

Отделы мужской одежды

В отделах мужской одежды можно найти рубашки «оверсайз», пуловеры из кашемира, шорты «бермуды», которые можно подвернуть — и все это будет более строгим и более шикарным, чем женские аналоги.

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