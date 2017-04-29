Главным источником вдохновения для марки COCOS Moscow является стрит-стайл, а также стиль и образ жизни людей, которые интересны как личности.

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COCOS Moscow

COCOS Moscow

В весеннем сезоне 2017 марка представляет хлопковые рубашки, безрукавки, платья-рубашки и укороченные брюки с завышенной талией, завязывающиеся на поясе. В коллекции также есть льняные сарафаны, свободные брюки и шорты, джинсовые юбки и брюки. Много полоски, чуть-чуть клетки и больше никаких других принтов; темно-синий, оливковый, бежевый, пыльно-розовый оттенки и характерные для марки черный-белый-серый — для тех, кто так же как и дизайнеры COCOS Moscow любит спокойную монохромную цветовую гамму в любое время года.

Весь ассортимент марки COCOS Moscow доступен в интернет-магазине cocos-moscow.ru.

Шоу-рум COCOS Moscow

Москва, Малая Бронная, 24, с.3

Корнер в Универмаге Trend Island в ТЦ АВИАПАРК

Москва, Ходынский бульвар, 4, 3 этаж

Instagram @cocosmoscow

Тэги: COCOS Moscow, весна 2017, женская мода