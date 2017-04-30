Весенне-летняя распродажа во Vnukovo Outlet Village

С 1 по 9 мая во Vnukovo Outlet Village пройдет большая распродажа MID SEASON SALE – это первые сезонные скидки от 50% на коллекции весна-лето среди московских торговых центров.

На протяжении всех майских праздников посетители смогут заняться выгодным шопингом под открытым небом и приобрести одежду, обувь или аксессуары Moschino, Paul Smith, Etro, La Perla, Hugo Boss, Michael Kors, Escada, Trussardi, Monnalisa, Tommy Hilfiger и Tommy Hilfiger KIDS, Calvin Klein, Marella, Twinset и других магазинов-участников со скидками от 50%.

Приятным дополнением к шопинг-каникулам в аутлете станет открытие летних террас в зоне ресторанов. Продолжить гастрономическое путешествие вы сможете на фестивале «Настоящая еда». На ярмарке будет представлен большой выбор оригинальных блюд и деликатесов со всего мира, а также разнообразие свежайших фермерских продуктов.

Предлагаем обратить внимание и на новый корпус аутлета: здесь вы найдете магазины таких брендов как Vassa&Co, CAT, Giovanni Botticelli, Home&Cook, KuchenLand, LeCreuset, а также салон красоты «Московский стиль».

Vnukovo Outlet Village

Киевское шоссе, 8-й километр МКАД

Тэги: Vnukovo Outlet Village, Москва, аутлет, межсезонная распродажа