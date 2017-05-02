Свет и тени в летней коллекции Free Age Fashion

Компания «Эколайф» представляет новую коллекцию петербургского бренда вязаного трикотажа Free Age Fashion. Она выполнена из чистого хлопка с добавлением неокрашенной мононити.

В этой коллекции дизайнеры Free Age Fashion хотели передать разными способами контраст света и тени на летних улицах города, который мы наблюдаем в архитектуре, в лучах солнца, падающих на плоскости зданий. Для этого они использовали блоки ажурных и прозрачных фактур, в которых «зашифрован» трансформированный логотип бренда в виде волка, а также рисунок в виде полосок. И если ажурная вязка даёт лишь намек на прозрачность, то блоки, вывязанные мононитью, делают её «видимой» и «осязаемой». При этом в одной модели могут сочетаться сразу оба приема. Идею игры света и тени поддерживает также контраст белого с серым — основных цветов коллекции. Однако в отличие от зимнего серого в этой коллекции использован синеватый оттенок серого цвета, в который окрашивается грозовое летнее небо.

Коллекция включает в себя женскую и мужскую капсулы. Силуэты моделей прямые, слегка свободные; со спущенной линией плеч. Платья и юбки в женской коллекции удлиненные (ниже колена, с функциональными разрезами), причем в некоторых моделях спинка длиннее переда. В мужской капсуле, состоящей из вязаных футболок, в том числе с принтом по фактурному трикотажу, джемперов и бомберов, мононить не используется.

Летний трикотаж Free Age Fashion прекрасно подойдет как для жизни в городской среде, так и на отдыхе.

Все коллекции производятся на мощном современном оборудовании, позволяющем использовать концептуальные художественные приёмы в трикотаже: двусторонние жаккарды, фирменные интарсии, рельефное и ажурное вязание и др. Коллекции создает команда талантливых молодых дизайнеров, которые по возрасту и образу жизни понимают, что именно нужно братьям, сёстрам и друзьям.

www.freeage.fashion

Тэги: Free Age Fashion, весна-лето 2017, трикотаж, трикотажные вещи