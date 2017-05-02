Месяц шведского детектива в Охта Lab (СПб)

В культурно-образовательном пространстве Охта Lab пройдет Месяц шведского детектива.

Библиотека Охта Lab и Генеральное консульство Швеции представляют проект «Месяц шведского детектива». В программе кинолектория:

2 мая, 19:00 – Сериал «Мост» / 2011 / Хенрик Георгссон

3 мая, 19:00 – Человек на крыше / Mannen på taket / Бу Видерберг / 1976

4 мая, 19:00 – Сериал «Валландер» / Wallander / Стефан Апельгрен / 2005

5 мая, 19:00 – Банда Йонссона на Майорке / Jönssonligan på Mallorca / Микаэль Экман / 1989

6 мая, 19:00 – Инспектор Ван Ветерен: Карамболь / Van Veeteren: Carambole / Даниэль Линд Лагерлёф / 2005

7 мая, 19:00 – Сериал «Полночное солнце» / Midnattssol / Монс Морлинд, Бьёрн Стейн/ 2016

Вход на все мероприятия свободный.

www.okhtalab.ru

Тэги: "Охта Lab", Санкт-Петербург, кинопоказы, шведское кино