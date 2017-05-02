Показ Ruban: природа в образах моды

25 апреля 2017 года в стенах Центрального детского магазина на Лубянке, отмечающего этим летом свой шестидесятилетний юбилей, состоялось одно из главных модных событий сезона – показ коллекции осень-зима 2017/2018 от дизайнерского дуэта Алисы и Юли Рубан.

Вдохновением для дизайнерского дуэта в новом сезоне послужила природная естественность, где переменчивость межсезонья соседствует с неизменной цикличностью времен года. Отсюда – не только борьба за сохранение хрупкого баланса между четкостью и мягкостью силуэта, плавностью линий и их свободой, но и любовь к «живым» материалам – натуральным тканям и множеству видов дерева, а также к шероховатым, неидеальным и за счет этого неповторимым структурам.

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RUBAN 2017

RUBAN 2017

Показ RUBAN в очередной раз собрал рекордное количество гостей – ведущих профессионалов мира моды, самых ярких героев столицы и главных редакторов глянцевых журналов, среди которых: Виктория Давыдова, Ксения Собчак, Алена Долецкая, Эвелина Хромченко, Мария Невская, Оксана Лаврентьева, Надежда Миссбах, Маргарита Лиева, Виктория Борисевич, Виктория Шелягова, Ксения Лукаш, Александр Сирадекиан, Евгения Линович, Милана Королева и многие другие.

System Professional стал соавтором преображений на показе Ruban. Сестры-дизайнеры акцентировали фактуру и рельеф тканей, поэтому стилисты бренда сосредоточились на придании прическам текстурности. Напоенные энергией локоны в который раз произвели впечатление за кулисами показа тем, как легко и изящно принимают заданные формы. Легкий объем, робкое сияние, красивые естественные формы от корней до концов волос, вольно рассыпавшихся по плечам, подвижных и «живых». Дизайнеры и стилисты создавали для моделей индивидуальную укладку, отталкиваясь от личности и волос каждой из девушек. Укладки, созданные творческой командой System Professional, запомнятся как неотъемлемая часть осенне-зимних образов Ruban.

Max Factor выступил официальным визажистом показа Ruban сезона осень-зима 17/18. Всемирно известный косметический бренд постоянно работает на самых заметных и креативных бэкстейджах, а в этот раз бэкстейдж был заметным во всех смыслах этого слова – открытым для зрителей. Таким образом, гости показа могли видеть в режиме реального времени, как делают причёски и макияж моделям, как их готовят к выходу на подиум. Бренд Ruban славится своим профессионализмом в фэшн-индустрии, поэтому коллаборация с Max Factor, профессиональным экспертом в индустрии красоты, получилась и эффективной, и эффектной. В представленной коллекции Алиса и Юлия Рубан впервые использовали неопрен и деним, что Max Factor обыграл в макияже.

Тэги: RUBAN, осень-зима 2017/18, показ коллекции