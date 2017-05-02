Морской стиль аксессуаров Santoni

В новом сезоне весна-лето 2017 Santoni представили аксессуарную коллекцию, при создании которой морская тематика стала главным источником вдохновения.

Линия включает в себя два идеальных аксессуара, которые будут сопровождать вас на весеннем отдыхе. Сумка-ведро, украшенная кисточками и бахромой, а также элегантные туфли без пятки — осталось добавить легкое хлопковое платье и образ готов.

Для моделей характерен насыщенный морской цвет, кристально-голубой оттенок икрящейся волны.

www.santonishoes.com

Тэги: Santoni, весна-лето 2017, женские туфли, летний отдых