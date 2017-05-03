Ante Kovac снял арт-клип о саквояже

Бренд Ante Kovac всегда отличался своим творческим подходом ко всему, что когда-либо им создавалось. Будь то новая коллекция сумок, дефиле или рекламная фотосессия. За креативную составляющую московской мануфактуры отвечает основатель и идейный вдохновитель — художница Анна Серегина, основавшая Ante Kovac в 2007 году. За 10-летнюю историю бренда было создано множество коллекций сумок на различную тематику, было реализовано множество интересных проектов, связанных с искусством, модой и дизайном. Помимо бренда сумок в холдинг Анны Серегиной входит интерьерная мастерская Yan Moserbach и закрытый ювелирный дом Makedon Luveno, а на этот раз разносторонний родитель бренда Ante Kovac реализовала себя в качестве режиссера.

Это не первый мини-фильм, имеющий отношение к бренду. Несколько лет назад был снят ролик о создании саквояжа «Researcher’s sac», чуть позже поклонники бренда увидели рекламный ролик «Slavyanka», посвященный коллекции Ante Kovac, вдохновленной русской культурой. На этот раз Анна Серегина взяла все под свой контроль, написав сценарий, выстраивая каждый кадр, активно участвуя в съемочном процессе и контролируя каждую мелочь в съемках.

В ноябре 2016 года в подмосковном лесу команда творческих людей в составе 35 человек собралась для съемок арт-ролика Ante Kovac, во главе действия стояли режиссер Кирилл Зайцев и креативный директор бренда Анна Серегина. Погодные условия оставляли желать лучшего, но ни снегопад, ни дождь, ни температура -5 не помешали творческой группе отснять нужный материал для будущего ролика. Главными героями фильма стали молодой актер Сергей Тэсслер и модель Елена Митинская, представшая в кадре в роли загадочной лесной нимфы. Конечно же, не обошлось без произведений Ante Kovac в кадре — одним из главных героев фантазийной истории стал саквояж «Зодиак» из коллекции «Альфонс Муха. Модерн». Было потрачено много сил и средств на создание этого клипа, но искусство и красота требуют жертв, а отважные художники не обращают внимания на трудности! Монтаж занял несколько месяцев, однако теперь фильм готов и представлен публике, с той же самой миссией, которую несет бренд — вдохновлять зрителей на прекрасное.

Мини-фильм «Inside a fairy tale» пропитан неповторимой аурой Ante Kovac, в которую погружаешься с первых кадров. Это больше чем просто фэшн-ролик, это проникновение в волшебный мир бренда, который выстраивался годами, обрастал своей историей и эстетикой. Соприкоснувшись с Ante Kovac, вряд ли захочется расставаться с этой атмосферой искусства и стиля.

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