Новая капсульная коллекция Very Sexy by INCANTO — это элегантная провокация, воплощенная в 3-х линиях, 3-х настроениях и 3-х оттенках сексуальности.

Back to the 50’s

Благородная утонченность и будоражащая воображение томная чувственность в стиле 50-х. В распоряжении кюлоты с легким моделирующим эффектом и бра с мягкой чашкой, декорированные жемчугом, новинка — интригующее хай-нек бра без чашек. Все это станет настоящим испытанием на прочность любого мужчины.

Black and white symphony

Бескомпромиссный чёрный и притягательный белый – главные герои еще одной истории соблазнения. Ничего лишнего – только полупрозрачная сетка в союзе с кружевными элементами. Для тех, кто предпочитает «погорячее» дизайнеры марки приготовили нескромный сюрприз — боди с эффектом тату. Самые смелые представительницы женского пола решатся примерить его с брюками с завышенной талией и жакетом.

Lingerie style

Уже не первый сезон дизайнеры итальянского бренда Incanto умело обыгрывают стиль дезабилье, переосмысливая нижнее белье в элементы повседневного гардероба. В эксклюзивную линию вошли: бюстье, юбка-карандаш, платье и даже леггинсы из плотного моделирующего материала. Все модели отлично миксуются друг с другом и прекрасно подойдут для создания подлинного Very Sexy образа.

Тэги: Incanto, весна-лето 2017, капсульная коллекция, нижнее бельё