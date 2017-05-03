Пляжная коллекция Next, лето 2017

Next представляет обновленную женскую коллекцию Лето 2017 и пляжную линию, модели из которых уже можно приобрести в онлайн-магазине next.

Цветовая гамма в летней коллекции Next вдохновлена теплом и светлыми оттенками красного, оранжевого, желтого, голубого и, конечно же, чистого белого. Модели отличаются выразительной текстурой и деталями отделки, вроде вышивки, актуальной оборки и кисточек. Легкие ажурные платья, топы в сетку и шорты – идеальный вариант для жаркого лета в городе.

Вязаные топы и джемпера со спущенными плечами и удобные кофты свободного кроя украшены надписями и рисунками с фантазийными цветами. Короткие шорты из денима или удлиненные джинсы свободного кроя, туники и сумки-тоты с вышивкой – яркая деталь стильного образа для летнего отдыха.

Коллекция пляжной одежды и купальников привлечет внимание броскими формами и узорами. Выбирая бикини, связанное крючком, или купальник с металлическим оттенком, не забудьте про аксессуары: ультрамодные солнцезащитные очки, сумки с отделкой из кисточек или шляпа с металлическими деталями помогут заявить о своем уникальном стиле.

next.com.ru

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