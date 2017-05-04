Клубный пиджак Billionaire — пропуск в мир роскоши

Идея братства и единения на протяжении столетий интриговала общество. Яркий исторический пример — закрытые клубы Англии.

К началу XVIII века такие клубы получили широкое распространение по всей Европе. Потребность в них была велика, поскольку домашняя жизнь аристократов была связана в первую очередь с семьей. Занять себя работой могли лишь те джентльмены, которые служили в армии, либо занимались политикой. Праздному классу необходимы были места для проведения досуга.

Попасть в клуб было не так просто: обязательным условием было соблюдение дресс-кода и этикета. Костюм должен был быть светским. Для постоянных членов сообщества на пиджаках вводилась специальная символика, по которой можно было определить принадлежность к тому или иному клубу.

Так, закрытые объединения, элитарные мужские клубы в Англии, привилегированные общества во всем мире стали главным вдохновением новой линии клубных пиджаков Billionaire.

Модели выполнены из высококачественной фактурной ткани и традиционно дополнены латунными пуговицами и эмблемой Billionaire на нагрудном кармане. Пиджак без шлиц на спине смотрится как классический смокинг. Ширина лацканов оптимальна и подходит под любое телосложение. Подкладка — шелк. Клубный пиджак рекомендуется носить с брюками или джинсами свободного кроя.

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