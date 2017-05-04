Chopard, коллекция украшений для красной ковровой дорожки 2017

Коллекция Red Carpet, представляемая каждый год на Каннском кинофестивале, является возможностью для Chopard выйти за пределы своего искусства посредством выражения безграничной креативности. В этом году, в 20-й раз выступая в роли официального партнера кинофестиваля, швейцарский ювелирный дом поражает воображение своими дерзкими и ярко расцвеченными творениями, которые будут блистать на знаменитой красной ковровой дорожке и легендарных ступенях.

Коллекция Red Carpet 2017

Помимо 70-й годовщины кинофестиваля 2017-й год также является 20-м годом официального партнерства с Chopard. Чтобы отметить эту дату, Каролин Шойфеле придумала творения ярких расцветок, блистательно иллюстрирующие ее безграничную креативность и профессиональные знания и навыки художников, работающих в собственных ателье ювелирного дома. Серьги и браслеты всегда являлись фаворитами на красной ковровой дорожке, незаметно или явно подчеркивая тонкую шею или изящное запястье. Коллекция Red Carpet этого года предлагает современные и дерзкие интерпретации, будь то в плане дизайна, или в плане материалов. Висячие серьги или круглые и гибкие модели, создающие полотно из разноцветных драгоценных камней, сочетаются с широкими браслетами, изготовленными из титана и украшенными причудливыми мотивами. Этот очень легкий металл создает возможность для различных оригинальных примесей и может быть окрашен в невероятно широкую палитру цветов, закрепляя тем самым блеск камней, которые его украшают.

Кольца, отделанные разноцветными камнями различной огранки, и величественные колье завершают этот калейдоскоп, гарантируя великолепное празднование 20 лет партнерства между самым престижным кинофестивалем мира и домом Chopard.

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