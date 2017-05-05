Журнал Harper’s Bazaar ART – информационный партнер проекта «Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова».

28 апреля в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева и фонде IN ARTIBUS открылся масштабный двухчастный проект «Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова», посвященный 280-летию со дня рождения великого русского архитектора.

М.Ф. Казаков. Фейерверк в честь открытия Петровского путевого дворца. 1779 г.

Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева

Более 140 произведений, включающих графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, исторические артефакты и видео, предстали перед зрителями на обеих площадках и условно разделили экспозицию на семь частей. Работы великого зодчего на выставке будут дополнены произведениями таких знаменитых архитекторов и художников, как Матвей Казаков, Джакомо Кваренги, Джованни Баттиста Пиранези, Рембрандт Харменс ван Рейн и др.

В экспозициях представлены произведения из собраний Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева, фонда IN ARTIBUS, Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Государственного музея-заповедника «Царицыно», Музея-заповедника «Дмитровский кремль», Российской государственной библиотеки и из частных коллекций.

Даты проведения выставки: 28 апреля — 30 июля 2017

http://muar.ru/

Тэги: Василий Баженов, Музей архитектуры им. А.В.Щусева, выставка