«25 модных инвестиций в гардероб» от Эвелины Хромченко

31 мая в 18:30 в легендарном демзале ГУМа состоится мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко

«25 модных инвестиций в гардероб».

Фото © Дмитрий Исхаков для #EvelinaKhromtchenkoAndEkonika

Эксперт моды Эвелина Хромченко вывела уникальную формулу минимума базового гардероба, которая поможет женщине выглядеть уместно в любой ситуации. Необходимый минимум в виде 25 эталонов для подражания – и вы защищены от самых придирчивых взглядов с головы до ног. Все эти двадцать пять вещей никогда не выйдут из моды и прекрасны в любых сочетаниях.

Из 25 элементов модного конструктора от Эвелины Хромченко складывается по два комплекта (день и вечер) для 8 женских типов, олицетворяющих самые популярные стилистические направления в моде: Модница (fashion-biz), Бизнес-леди (business chic), Подруга (avantgard), Чемпионка (sport chic), Мама (casual chic), Жена (lady like), Любовница (femme fatale), Принцесса (princess).

Эвелина Хромченко: «Бог дал нам вкус, чтобы мы смогли сэкономить».

Культурно-образовательный проект «Школа моды Эвелины Хромченко» работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.

Каждый мастер-класс в «Школе моды Эвелины Хромченко» состоит из двух частей. В первой части Эвелина Хромченко читает лекцию на заданную тему. Во время получасового перерыва слушатели отправляют Эвелине записки с вопросами, на которые она отвечает во второй части мастер-класса.

Билеты на мероприятия «Школы моды Эвелины Хромченко» можно найти на официальном сайте: evelinakhromtchenko.com.

Сбор гостей – 17.30, лекция –18.30, перерыв – 19.30,

ответы на вопросы – 20.00, автограф-сессия – 21.00.

Окончание мероприятия – 22.00

Тэги: Эвелина Хромченко, базовый гардероб, мастер-класс