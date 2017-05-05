Сила взгляда: UNOde50 представляет новую рекламную кампанию

Сегодня по всему миру UNOde50 запускает сразу две новости. Бренд обновляет стиль, ценности и визуальный ряд. Перемены нашли отражение в кампании «Сила взгляда» с Сибуи Назаренко в главной роли.

Фотограф: Томас де ла Фуэнте – работал с такими журналами как Harper’s Bazaar, InStyle и AD France.

Модели: Сибуи Назаренко (Sibui Nazarenko) – в ее послужном списке обложки L’Officiel, Grazia, Marie Claire и Harper’s Bazaar; и Ирина Рошик (Irina Roshik) — L’Officiel, ELLE, Harper’s Bazaar. А также французский актер и певец Бенуа Марешаль (Benoît Maréchal).

Ничто не может передать силу взгляда лучше, чем черно-белая фотография. UNOde50 представляет новые имиджи рекламной кампании «Glances», ключевыми фигурами которой являются уникальные ювелирные изделия, изготовленные дизайнером и президентом компании, Хосе Азулеем.

Разные женщины в разных украшениях стали героями серии имиджей, цель которых показать разнообразие коллекции UNOde50 и людей, которые их носят. В данной кампании красные акценты не только связывают все имиджи между собой, но еще и символизируют роль человека как одну из ключевых в создании украшений UNOde50.

Именно вокруг человека, работающего над коллекцией UNOde50, строится сюжет видеоролика. Дизайнер черпает вдохновение в образах двух женщин, которые своим незримым присутствием вдохновляют его на создание украшений.

История, рассказанная в черно-белом короткометражном фильме, перекликается с рекламной кампанией и дополняет ее.

Тэги: UNOde50, видео, дизайнерские украшения, рекламная кампания