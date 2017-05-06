Предпраздничный маркет WANDI RAMADAN BAZAR в Москве

В середине мая 2017 года в Москве во второй раз пройдет концептуальный предпраздничный маркет WANDI RAMADAN BAZAR.

Оригинальная тематическая ярмарка приурочена к долгожданному и особенному для мусульман всего мира месяцу — Рамадану. Гостей маркета ждут корнеры от 50 компаний и брендов со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Махачкала, Грозный, Магас) и даже из других стран (ОАЭ, Египет, Турция, Великобритания, Марокко, Узбекистан, Киргизия, Бельгия, Cудан, Саудовская Аравия, Катар, Сирия). 13 и 14 мая посетители WANDI RAMADAN BAZAR смогут приобрести товары красивых, особенных, оригинальных и стильных брендов, познакомиться с основателями компаний-участников, упаковать все приобретенные на маркете подарки, а также вкусно поесть на фуд-корте в уютном патио-дворике. И это еще не все сюрпризы, приготовленные участниками маркета для тех, кто проведет майские выходные в лофте THE DOME.

Организаторы отмечают, что этот маркет, как и другие проекты WANDI Group, рассчитаны не только на мусульман, они адресованы самой широкой аудитории.

Наталья Нармин Ичаева, со-основатель WANDI Group, идейный вдохновитель WANDI BAZAR: «WANDI RAMADAN BAZAR — это трепетное ожидание любимого времени в году, предвкушение наилучшего месяца и ощущение абсолютного счастья от его приближения… И мы приглашаем всех, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, разделить с нами эту особенную атмосферу! Наша религия, Ислам — религия мира, любви и милосердия. Распространение любви, красоты и добра является неотъемлемой ее частью… За 5 лет проведения наших маркетов мы доказали, что Москва — добрая, гостеприимная, уютная, теплая, потому что люди, которые в ней живут, именно такие. И все страхи о неприятии или ненависти на религиозной или национальной почве — надуманы. Это становится очевидно, когда мы собираем всех вместе на маркетах. С помощью участников WANDI BAZAR мы стремимся продемонстрировать широкой аудитории живую и реальную картину образа жизни современного мусульманина, обогатить мировоззрение каждого из гостей маркета, вдохновить и удивить, разрушить обывательские шаблоны восприятия и сокрушить несправедливые стереотипы».

WANDI BAZAR — это один из ключевых проектов компании WANDI Group, объединяющий индустрию muslim lifestyle в самом центре Москвы. Это первый в России и самый масштабный проект концептуальных маркетов данной направленности, традиционно проходящий в знаковых местах столицы. Товары и услуги, созданные компаниями и брендами, изначально ориентированные на мусульман, интересны многим и востребованы широкой аудиторией, ведь здесь есть возможность купить качественные, красивые и стильные вещи, косметику, предметы искусства и многое другое. Это маркет не про религию или политику, это маркет про людей и для людей, про вдохновение и красоту многообразия современного мира.

WANDI RAMADAN BAZAR, который пройдет 13 и 14 мая в Москве, — это не просто городской маркет — это настоящий праздник, атмосфера которого будет ощущаться в лофте THE DOME на корнере каждого участника: тут можно будет приобрести повседневные и праздничные наряды от узнаваемых брендов и молодых дизайнеров, выбрать и упаковать оригинальные подарки для семьи и друзей, запастись деликатесами к праздничному столу, подобрать украшения и декор для своего дома, а затем неспешно насладиться трапезой под открытым небом на лужайке, греясь в лучах майского солнца. Еда на халяль фуд-корте майского маркета будет по-настоящему вкусной: настоящий узбекский плов из казана и горячие лепешки из тандыра от PLOVBOX, самые вкусные в городе дагестанские лепешки «чуду» с мясом, зеленью, сыром или тыквой, курзе и хинкал от Дагестанской Лавки, молочные коктейли и смузи из свежайшего и вкуснейшего молока из Приэльбрусья от марки ЧАБАН, авторские сладости от кондитерской SWEETS and DREAMS. А когда наступит вечер, в уютном патио-дворике зажгутся огоньки, фонарики и гирлянды, придет время неторопливых бесед за чашечкой ароматного кофе, сваренного на песке мастерами-бариста из CEZVE COFFE в сопровождении сочных саудовских фиников, турецкого рахат-лукума и наивкуснейших сирийских сладостей… В эти сладкие минуты так приятно раствориться в моменте, никуда не спешить, наслаждаться душевными беседами и радоваться теплым вечерам, пришедшим в Москву.

Прежде всего, Рамадан — это месяц духовного совершенствования, время добрых дел, щедрости и милости! Поэтому, кроме темы красивых и полезных подарков и подготовки к празднику, маркет обязательно затронет и тему благотворительности. В рамках WANDI RAMADAN BAZAR будет реализовано сотрудничество с благотворительными фондами СОЛИДАРНОСТЬ и ЗАКЯТ. Во время мероприятия гости смогут познакомиться с благотворительными программами, релизуемыми фондами в период месяца Рамадан, получить всю интересующую информацию о том, как с наибольшей пользой и во благо нуждающимся провести дни этого важного месяца.

Об участниках WANDI RAMADAN BAZAR:

В этом году на предпраздничном маркете будет представлено невообразимое многообразие интересных товаров:

— лимитированные коллекции дизайнерской одежды, оригинальных ювелирных украшений, аксессуаров ручной работы, созданных специально к предпраздничному маркету от брендов и марок со всего мира: ASET, ARAPHANOVI, Jamila Style, ISMANOVA, SABR, By Shafi, MADO, 1001 Abayas, GOLOVKOVA, Cover и Asia Bareeva, Jannat Namaz Dress, Fatima Ramazanova, LeiLaly, Emirates Crown, INNA DAUR, Safia, Gunel Hussain, Mayralla, Chubaruk, Huwa Man;

— нишевые марки натуральной косметики с акцентом на эко- и био-тренды из Казани, Москвы, Марокко, Грозного, Махачкалы, Тайланда: КАМАЛИ, SHIK HALAL, Agadir Beauty, Way Saba и Секрет Горянки, SAFE ALL;

— гастрономические подарки, изысканные лакомства, вкусные деликатесы и финики из Саудовской Аравии от Bateel; душистый горный мед или воздушный крем-мед, грецкие орехи и ягоды от Mounty Food; авторские десерты от кондитерской Sweets&Dreams; сыры и молочные продукты из Приэльбрусья от Нальчискского Молочного Комбината и их премиальной марки Чабан; пряный гречишный чай Nature’s Own Factory, кофе и рахат-лукум от CEZVE COFFE, арабские сладости от NOOR;

— совместный проект из Узбекистана Арцул и Granat Orient представят коллекцию роскошных шёлковых тканей Икат, драгоценный шёлк ручной работы с узнаваемыми узорами, авторская керамическая посуда знаменитого мастера Алишера Назарова, потомственного мастера из Риштана и дизайнерские шёлковые платки ручной росписи от талантливой художницы Ферузы Алиевой;

— самый знаменитый в мире хрустальный завод из Египта — ASFOUR CRYSTAL предложит гостям маркета познакомиться с коллекцией уникальных предметов интерьера, украшений для дома и подарочных наборов с эксклюзивными роскошными платьями для дома и намаза;

— коллекция драгоценных парфюмов и ароматов для дома из самого сердца Саудовской Аравии от мульти-брендового корнера Taifi Perfumes;

— молодой проект Albustan выступит с дебютной коллекцией молитвенных ковриков «Мечети России» с авторским дизайном и выполненный из благородных материалов: атлас, бархат, шёлк, хлопок, вышивка золотой нитью, плотный подклад, кружево;

— на мультиибрендовом корнере BabyBoom гости маркета смогут найти подарки для самых маленьких: аксессуары от PATI OSMAN, пинетки и пряничные наборы от BOOBOCHKA, конвертики для младенцев с дизайнерскими принтами от JUJU MAMA, подушки для беременных и текстиль для детских кроваток от SONYA FAMILY, игрушки ручной работы от AMUZING FELT, IGRUSHKI BAUSHKI, SAMI TOYS, этнические слинги и слюнявчики от DIALIKAH MARTERNITY;

— молодой креативный проект Malina Project презентует оригинальный обучающе-игровой набор для детей «Ramadan Challenge»: красочный календарь с заданиями и познавательная игра одновременно;

— на корнере Gifts Giving можно будет упаковать уже приобретенные подарки, а также найти оригинальные открытки ручной работы, эксклюзивные подарочные наборы, сувениры, книги и редкие вещицы;

— DJAMUSI — уникальный и очень красивый проект, создающий оригинальные подарочные наборы для мусульман, каждый из которых собран и упакован вручную. В качестве подарка к Рамадану — это идеальное решение. В подарочные наборы входят полезные книги, миски, платья и коврики для намаза, палантины и открытки;

— без участия Rainbow Qurans сложно было бы представить этот тематический маркет — это знаменитая по всему миру компания, выпускающая невероятной красоты мусхафы. Мусхаф — это книга, в которой записан Коран. На предпраздничном майском маркете вас ждёт вся радужная коллекция радужных мусхафов и специально созданные к маркету подарочные наборы.

WANDI RAMADAN BAZAR

Дата проведения: 13-14 мая, с 11. 00 до 23.00

Адрес проведения: Лофт The Dome, Москва, 2-я Звенигородская улица, 12с64

Станции метро: Улица 1905 года, Краснопресненская, Беговая

Вход свободный

Официальный сайт: bazar.wandigroup.ru

Тэги: Wandi Bazar, Москва, Рамадан, маркет