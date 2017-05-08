HENDERSON запускает индивидуальный пошив костюмов и пиджаков Su Misura

Дом моды HENDERSON запускает новый уникальный сервис по индивидуальному пошиву костюмов и пиджаков Su Misura*. Цель запуска этого проекта – привести индивидуальный пошив в торговые центры. В ближайшие три года компания сосредоточится на развитии этой услуги по всей стране.

Купить одежду делового стиля, особенно в крупных городах страны, сегодня не проблема. Сотни моделей деловых костюмов предлагаются в магазинах – от небольших специализированных отделов в крупных торговых центрах до бутиков, цена в которых может оказаться очень высокой. Большой выбор предполагает и ассортимент моделей, цветов и орнаментов, материалов, из которых изготовлен костюм. Но несмотря на доступное разнообразие популярность услуг индивидуального пошива не падает, а, наоборот, имеет тенденцию к постоянному и стабильному росту.

Дом моды HENDERSON – бренд с 25-летней историей и опытом в создании эксклюзивных коллекций — предлагает индивидуальный подход, надежность и высокое качество. С января 2013 года музыканты камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова исполняют шедевры великих композиторов, выступая в одежде из эксклюзивной коллекции костюмов HENDERSON, созданных специально для музыкантов по их индивидуальным меркам. Теперь услуга Su Misura стала доступна всем покупателям бренда.

Индивидуальный пошив костюмов и пиджаков HENDERSON Su Misura дает покупателю возможность выбора из более чем 3 000 материалов лучших фабрик Италии и Великобритании, в том числе из материалов шерстяных тканей фабрики REDA, которая пользуется неизменной популярностью у покупателей салонов HENDERSON по всей России. В 2017 году дизайнеры HENDERSON совместно с REDA отобрали специальную коллекцию тканей для индивидуального пошива костюмов Su Misura. Эксклюзивно для HENDERSON часть тканей имеет специальную водо- и грязеотталкивающую обработку Dry Sense, которая надолго сохранит ваш костюм. Костюмы из ткани REDA с обработкой Dry Sense изготавливаются по технологии Half Canvas с исключительным вниманием к деталям. При правильном уходе они прослужат своему владельцу долгие годы, не потеряв внешний вид.

Услуга индивидуального пошива костюмов и пиджаков HENDERSON Su Misura доступна в ТРК «Авиапарк»: г. Москва, Ходынский бульвар, д.4, 2 этаж, тел. 8 (495) 660-05-62.

*Su Misura – итал. «изготовленный на заказ».

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