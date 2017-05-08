27 апреля 2017 г. в отеле Solo Sokos Hotel Palace Bridge по адресу В.О. Биржевой пер. 4 А состоялся показ новой коллекции модного дома KOGEL.

Казалось бы, что нового в классике? Дизайнеры KOGEL этой весной бережно перенесли энергетику Петербурга в десяток весенних образов.

В сочетании шифона, органзы, полуматового атласа, крепа и жаккарда родилась идеально выверенная коллекция. Искусство быть женщиной от офиса до вечернего похода в театр становится значительно приятнее, если вы вышли из дома в платье.

Лейтмотив – таинственный Петербург в самых разных настроениях. Решетка Летнего сада и гранитные набережные отражаются в чернильно-черных цветах. Если отсылками к Невскому проспекту и парадному Петербургу стали золотой и красный, то дымка и пудра – старые районы любимого города. Кварталы новостроек продолжаются тенденцией к чистым белым и синим тонам.

Это коллекция не только о платьях, тут найдутся юбки и топы. Во всех силуэтах красной нитью проходят элементы верхней одежды — кокетки, карманы, планки и погоны пальто.

Официальные партнеры: Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Ledentsova group, Makeup BURO, KORABEL hair & beauty school, Кондитерский комбинат «Невские Берега», Chocolate Bar, Белый Звук

Fashion партнер: Я покупаю

Информационный партнер: People Point

Тэги: Kogel, женская мода, коллекция платьев, показ коллекции