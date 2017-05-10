«Рай в итальянском стиле»: открытие курорта Baglioni Resort Maldives

Открытие курорта – лето 2017

Открытие бронирования – февраль 2017

Расположенный на острове Маагау (Maagau), в атолле Дхаалу (Dhaalu), этот эксклюзивный курорт из 96 вилл окружен бирюзовой водой, бархатным белым песком и тропической природой. Baglioni Resort Maldives предлагает гостям прочувствовать на себе пребывание в самом сердце Индийского океана с уникальным гостеприимством отелей Baglioni. Разработанный таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду (с экологически безопасными материалами), Baglioni Resort Maagau станет идеальным местом для незабываемого отдыха, где соблюден баланс между активным отдыхом и релаксом. Для самых требовательных гостей со всего мира отель предлагает эксклюзивные гастрономические программы.

Спа на курорте представляет собой храм красоты, где каждый сможет побаловать себя роскошными процедурами. Процедуры в спа-центре JungleSpa включают в себя тайские и аюрведические методики, призванные обогатить и очистить организм.

Зарегистрировавшись на сайте, можно получить специальное предложение от курорта (http://www.baglionihotels.com/category/baglioni-resort-maldives/).

Период: с открытия до 15 декабря 2017. Стоимость гидросамолета включена при бронировании вилл Suite Beach и Presidential Water.

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