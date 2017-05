Летняя линия одежды от Vika Smolyanitskaya

Новая летняя линия My lovely Age дизайнера Vika Smolyanitskaya — это классика эмоций, настроения, где слова излишни. Где мысли управляют чувствами и действиями.

Почти классический чёрный цвет платьев в стиле Baby doll сдерживают агрессивную сексуальность, подчёркивая нотки романтизма. Воздушный тартан прекрасно гармонирует с игривыми бантами, не уступая свой триумф ультрамодным платьям-рубашкам.

Вдохновением для создания новой коллекции послужил первый сезон легендарного сериала «Твин Пикс» и ожидание нового сезона.

Сдержанность и экстравагантность, эмоциональность и рассудительность, дерзость и покорность — это описание не только коллекции Vika Smolyanitskaya, но и девушки, для которой эти вещи станут идеальными как для повседневной жизни в городе, так и для выхода на важные мероприятия и вечеринки.

Vika Smolyanitskaya – это модный дизайнерский бренд, автором и креативным директором которого является дизайнер Виктория Смоляницкая.

MyLovelyAge by VS – это одежда в стиле ретро, эпохи начала 20-х вплоть до 90-х годов. Мода циклична, и многие хиты прошлых десятилетий становятся must have будущих сезонов в коллекциях модных домов. В линии MyLovelyAge основу составляют пышные платья и юбки с подчеркнутой талией 50-х, объёмный oversize из 90-х , а также авторские Pin-Up принты из 30-х. Все эти тренды отражают стиль и направление линии MyLovelyAge.

Тэги: Vika Smolyanitskaya, Виктория Смоляницкая, летняя коллекция одежды, лето 2017