Тайны дикой природы в коллекции UNOde50 WILD INSTINCT

В коллекции WILD INSTINCT испанский бренд UNOde50 обращается к дикой природе. Ювелирные украшения ручной работы объединены общей стилистической идеей: дизайнеры воссоздали кожу завораживающих рептилий в металле и кристаллах Swarovski, которые будто подсвечивают ее изнутри.

Массивные кольца с крупным кристаллом глубокого изумрудного оттенка напоминают глаз крокодила, а открытые браслеты обвивают запястье обладательницы, подобно змее.

Также в коллекции представлены фактурные браслеты с ремешками из нежной воловьей кожи, составные кольца-трансформеры и чокеры с россыпью кристаллов графитового и изумрудного оттенка. С помощью гравировки дизайнеры создали паттерн, идентичный чешуе благородных рептилий, а благодаря затемненному серебру добились 3D эффекта.

http://unode50.ru/

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