Магазин обуви и аксессуаров Deri&Mod в Сочи

Магазин международного бренда Deri&Mod распахнул свои двери в Сочи. В просторном помещении площадью 134 кв.м. представлены мужская и женская обувь, аксессуары, сумки и верхняя одежда из кожи. Остроактуальная весенне-летняя коллекция и скидки 40% в честь открытия — все это покупатели найдут в фирменном магазине в ТРЦ «МореМолл».

Вещи международного бренда Deri&Mod уже хорошо знакомы жителям Сочи: примерить обувь, присмотреть сумку, аксессуар или кожаную куртку сочинцы могли и ранее в магазине бренда. Чтобы сделать шопинг более комфортным, компания решила перенести магазин: теперь он находится в более просторном помещении в ТРЦ «МореМолл».

В магазине площадью 134 кв.м. покупатели могут оценить и примерить вещи из весенне-летней коллекции. В линейке представлены мужская и женская обувь и верхняя одежда, выполненная из кожи высокого качества, одновременно мягкой и прочной. Классические куртки и дерзкие косухи, сандалии, босоножки, лоферы, кеды и кроссовки — уйти без покупки из магазина не так-то просто. Бренд предлагает широкий выбор сумок для девушек: от повседневных шоперов и рюкзаков до изящных клатчей для выходов в свет. Ремни, визитницы и портмоне — все это дизайнеры бренда также не обошли вниманием и представили линейку кожаных аксессуаров высочайшего качества.

Еще более приятным шопинг сделает небольшой презент от Deri&Mod: в честь открытия все вещи из новой коллекции можно купить со значительной скидкой в 40%.

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