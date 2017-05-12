Цветные синтетические бриллианты в новой коллекции KoJewelry

Коллекция весна-лето 2017 от KoJewelry изобилует новыми моделями украшений, не представленными брендом ранее.

Основным изменением стало использование синтетических бриллиантов, не уступающих в блеске и огранке настоящим. Более того, чистота этих камней превосходит натуральные. Цвет камней может быть розовым и желтым, что позволяет искусно дополнять весенне-летний образ.

Таким образом, коллекция пополнилась серьгами-трансформерами, которые посредством использования «обвеса» превращаются из пуссетов в вечерний выходной вариант. Дизайнер Ольга Кенигсон не могла обойти полюбившиеся всем серьги-кисти и модифицировала их до более пышной кисти с цветными бриллиантами ручной огранки на концах, а также включила кисточки в варианты «обвесов». Невозможно не выделить серьги-патриоты, получившие название St. Basil’s Cathedral – серьги-кольца с изображением собора, поражающего своим великолепием.

В коллекции появились крупные кольца из синтетического бриллианта в виде сердца, капли и квадрата, идеально подчеркивающие изящность пальцев. Не обошлось и без браслетов и украшений на шею – в первом случае это сложносочиненная конструкция, обрамляющая кисть, во втором – невесомая цепочка на шею, увенчанная пышной кистью, добавляющая в образ элегантность.

Тэги: KoJewelry, весна-лето 2017, серьги, ювелирные украшения