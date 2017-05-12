Французский стрит-арт: выставка TERRASSE CRITIQUE

TERRASSE CRITIQUE / Pablo Tomek & Ken Sortais (France)

Куратор – творческое объединение «Артмоссфера»

Открытие: 16 мая, 19.00 (Вход свободный)

Музыка открытия: DJ Chagin (Flammable Beats)

Даты проведения выставки: 16 мая – 22 июня 2017

Открытие выставки состоится в рамках вечера вернисажей на Винзаводе, знакового события культурной жизни столицы, в ходе которого все галереи Центра современного искусства одновременно представляют публике обновлённые экспозиции.

Творческое объединение АРТМОССФЕРА и GALLERY 11.12 представляют выставку Пабло Томека и Кена Сорте, художников с бэкграундом в уличном искусстве, в прошлом основателей группировки PAL CREW, одной из самых продуктивных граффити-команд Парижа. Преодолев влияние граффити, каждый из них выработал собственный визуальный язык, навсегда сохранив в своих работах энергию улиц. Открытие выставки французских художников состоится в рамках платформы TBRG Open, объединяющей талантливых людей со всего мира и вдохновляющей на культурные открытия.

Все работы для выставки созданы в Москве в ходе арт-резиденции, и представляют результат исследования художниками городской среды. Пабло Томек и Кен Сорте встретились в 2010 году на волне граффити — практике, которая до сих пор даёт им заряд для эксперимента уже в параллельных художественных направлениях. Обычно Пабло и Кен, каждого из которых отличает собственный уникальный стиль, выступают индивидуально, но на этот раз, создавая некий синтетический портрет современной Москвы, им интересно найти пересечения в художественном методе друг друга. Платформа TBRG Open всегда поддерживает необычные коллаборации, отражающие дух времени, выставка «Terrasse critique» — первая попытка диалога и сотрудничества между художниками, каждого из которых отличает собственный взгляд на искусство.

Источником вдохновения стали встречи с прохожими, подземка и строительные площадки, работы локальных граффити-команд в рисунке городских окраин, девушки, вечеринки, полицейские — всё, что попалось на глаза, и приключения, которые встретились на пути. Фотодокументации и впечатления были переложены на холст при помощи живописи и ручной печати, комбинирующих методы Кена и Пабло. Работы созданы в мастерских фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, продвигающего молодых российских художников, а сегодня расширяющего свою географию за счёт зарубежных проектов. Выставку также поддерживает ARTIS Project, цель которого — сделать современное искусство органичной частью повседневной жизни.

Наблюдая за городом, его ритмом, сбоями и неозвученными проблемами, Пабло Томек извлекает из этих ежедневных ритуалов жизни новый язык, нарочито несовершенный, незаконченный — на пересечении слоёв краски и городских реконструкций. Через мифологические и кинематографические цитаты Кен Сорте погружает зрителя в необозначенные, но смутно знакомые вселенные, постоянно поддерживая состояние двойственности — между реальностью и иллюзией, сказанным и непроизнесённым, очевидным и скрытым от глаз.

Граффити на стене, куски пирога в витрине кондитерской, незнакомое лицо, выхваченное из толпы в метро — каждая ситуация или элемент окружения становятся потенциальным спусковым механизмом творческого процесса. Чтобы обогатить этот подход, художники также работают с найденными на улице предметами, утратившими статус, смысл и принадлежность — разгадывая вездесущий ребус потребления, возведённый людьми в статус священного.

Кен Сорте:

«Процесс, который обозначает введённый нами неологизм «Terrasse critique» можно описать следующим образом: вы сидите на открытой террасе кафе и неспешно потягиваете напиток, фиксируя взгляд на каждом прохожем, который знает, как обратить на себя внимание. Исключительный стиль или выражение лица, свежий подход или пассаж возвышенного создания — улица принимает вид таблицы, чрезвычайно интересной с точки зрения анализа и критических замечаний».

Пабло Томек:

«Мы не единственные, кто экспериментирует подобным образом, но результат всегда непредсказуем: выставка воплощает нашу практику terrasse critique. Визуальное исследование, отправной точкой которого стала Москва и её обитатели, строится на основе наблюдения и заимствования отдельных элементов среды, их интеграции в нашу визуальность. Воплощая их во взаимосвязи живописи и скульптуры, мы протягиваем ещё одну нить — между нашим художественным методом и новой исследованной территорией».

Пабло Томек (Pablo Tomek) изначально интересовался абстрактной живописью, но постепенно граффити открыло ему возможность применить семантику абстракции в среде, отбросив фигуративность шрифта. Сегодня его визуальный язык живёт и развивается благодаря городу, впитывая эстетику заброшенных строительных площадок и самоорганизации улиц. Его интересуют «живописные ошибки» и нюансы цвета, которые предлагает ему современный городской пейзаж.

Кен Сортэ (Ken Sortais) почти не проводит время в своей студии, предпочитая ей улицу: в последнее время он создаёт скульптуры, переосмысляющие городские пространства – парки, кладбища и парковки. Его визуальный язык сформировался под влиянием пионеров анимации – Диснея, Флэйшера, Айверкса, а монохромные граффити по-прежнему можно увидеть на хорошо обозреваемых фасадах Парижа.

Часы работы: 12.00-20.00, ежедневно, кроме понедельника

ЦСИ Винзавод, GALLERY 11.12

Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1 строение 8, вход № 19

Тэги: Винзавод, Москва, Центр современного искусства, выставка, граффити