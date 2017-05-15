Весенне-летние коллекции российских брендов в PODIUM market

В новом сезоне в универмагах PODIUM market модные наступления ведут российские дизайнеры. Пальто, вечерние платья, вязанные вещи и обувь – «наши» талантливы во всем.

Родом из Киргизии, дизайнер бренда ALVI LAB by Albina Kalykova, несомненно, привносит в коллекцию, созданную для мегаполиса, традиционные мотивы. Роскошные пальто, брючные костюмы и платья уже с удовольствием носят it-girls Москвы во главе с Марией Иваковой.

Главный тренд этой весны – нашивки! Обувной питерский бренд Nevalenki предлагает нам наслаждаться модными деталями на кедах, ботильонах и ботинках.

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Nevalenki

Yasya Minochkina

Cyrille Gassiline

В съемку бренда DNK Code невозможно не влюбиться. Вязаные кардиганы на фоне природы – так и хочется почувствовать себя немного амазонкой.

В новой коллекции Yasya Minochkina есть все для идеального весенне-летнего гардероба: теплые оттенки розового, оранжевого и желтого в сочетании с черным и насыщенным зеленым, а еще прозрачные вставки, открытые плечи, объемные рюши – she’s a lady.

А еще игра цвета и фактур в линейке Tsurpal, минималистичный дизайн от Cyrille Gassiline, лаконичный трикотаж от GLZN, морская коллекция Tegin, романтично-конфетные образы от The Rebel и роковые вечерние наряды от House of fame – этой весной в PODIUM market вас ждут настоящие муки выбора.

Весенне-летние коллекции представлены в PODIUM market:

ТГ «Модный сезон» (ТГ Москва), ул. Охотный ряд, д.2

Москва, ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2

Москва, «ЕвроПарк», Рублевское шоссе, д. 62

Москва, РИО «Ленинский», Ленинский проспект, влад. 109

Москва, «Лотте Плаза», Новинский бульвар, 8

Казань, ул. Пушкина, д. 2

Краснодар, Oz Молл, ул.Крылатая, д.2

ТРЦ «Сургут Сити Молл», ул. Югорский Тракт, 38

podium-market.com

Тэги: DNK Code, Nevalenki, Podium Market, Yasya Minochkina, весна-лето 2017, российские дизайнеры