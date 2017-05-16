Тренд 2017: активная красота

Международную косметическую отрасль в 2017 году будет направлять концепция «active beauty» («активная красота» — англ.), это один из крупнейших трендов, который влияет на сектор красоты и личной гигиены. Об этом сообщает в своем докладе агентство по исследованию рынка Mintel (mintel.com), которое представляет каждый год свой мировой прогноз в секторе косметики и личной гигиены. Это позиционирование косметических продуктов отвечает растущему значению для потребителей здорового образа жизни под девизом «здоровый дух — в здоровом теле». Джейн Хендерсон, международный президент подразделения Beauty and Personal Care агентства Mintel: «Здоровье и хорошее самочувствие все больше считаются важнейшими аспектами современной жизни, как в физическом плане, так и в эмоциональном. Сегодня компании и марки могут следовать за этим интересом, предлагая инновационные продукты красоты и личной гигиены, разработанные, чтобы отвечать уникальным потребностям активных потребителей«.

В 2017 году и в последующие годы марки будут предлагать продукты для ухода, которые защищают волосы и кожу от загрязнения, ультрафиолетовых лучей (УФ) и инфракрасного излучения (ИК), косметички для макияжа и спортивные сумки с защитным покрытием от пятен и спортивную одежду, которая передает информацию о температуре и уровне увлажненности кожи в приложения, которые будут показывать, какие продукты следует использовать.

«В будущем все больше марок будут запускать инновационные продукты, которые готовят потребителей и помогают им до и во время физической активности, а также облегчают процесс восстановления. Разработчики косметических продуктов будут предлагать продукты с активацией посредством воды и температуры, они будут предлагать персонализированные программы красоты на основе сотрудничества с лабораториями анализа ДНК и совместно с коммерсантами будут продавать спортивную одежду, способную постепенно применять специальные ингредиенты«, — говорит Вивьен Радд, директор международных исследований подразделения по вопросам красоты и личной гигиены Mintel.

Этот тренд в секторе красоты развивается параллельно с наступлением тренда athleisure — повседневной одежды спортивного стиля, действующего уже несколько сезонов в мире моды. Ряд марок готовой одежды дополнили свое предложение коллекциями activewear — одежды для активного отдыха. Согласно исследовательскому агентству Euromonitor, шестая часть общих расходов на одежду и обувь касается спортивных изделий.

Потребители продуктов по уходу за кожей и макияжа находятся в поисках практичных и многоцелевых продуктов, адаптированных к занятиям спортом или имеющих положительное воздействие на их здоровье. Исследование Mintel представляет мировые данные, подтверждающие этот интерес: так, 59% китайских пользователей продуктов по уходу за лицом готовы выполнять больше упражнений ради более красивой кожи, в то время как 39% американцев, использующих макияж, раздосадованы продуктами, которые недолговечны. С другой стороны, 30% британцев, посещающих спортивные залы, используют спа-салоны и расслабляюще-оздоровительное оборудование своих клубов, в то время 53% итальянских потребителей интересуются продуктами по уходу за телом, которые закрепляют и продлевают эффект от физической активности.

Некоторые косметические марки уже отреагировали на этот тренд. Марка Biotherm представила новую гамму продуктов под названием Skin Fitness для ухода за кожей занимающихся спортом. Марка группы L’Oréal поручила эту работу Вероник Лебар, специалисту по спортивной медицине, чтобы разработать укрепляющую эмульсию на основе камфары, которая, как считают, способствует восстановлению. В линии Skin Fitness представлены пена для душа, укрепляющий кожу гель и увлажняющая сыворотка для тела. Очищающая пена для душа содержит оксикислоты, помогающие очистить кожу от загрязнений из-за пота, и водоросли спирулина, восстанавливающие ее. Гель для ухода за кожей укрепляет и восстанавливает ее после занятий спортом. В состав геля включены камфра, топический магний и натрий, помогающие успокоить кожу и активизировать микро-кровообращение. Также в линии на каждый день предлагается легкий гель для сухой, шершавой кожи тела, подвергающейся слишком частому воздействию горячего душа и трениям спортивной одежды, который моментально увлажняет кожу, делая ее более мягкой и гладкой.

Американская марка M.A.C Cosmetics объявила недавно о запуске линии макияжа из 39 позиций, адаптированной к физическим тренировкам, и подготовила парфюмированные пульверизаторы для лица, которые должны освежать лицо после занятий. Tarte Cosmetics представила в прошлом году капсульную коллекцию макияжа, просто названную Athleisure, содержащую, например, увлажняющее тональное средство с защитой от солнца (для активных занятий спортом) и тушь для ресниц, устойчивую к потоотделению. Другая американская марка, Clinique, предложила набор Pep Start Gym Bag для спортзала, в который входят очищающее средство для отшелушивания, увлажняющее средство с широкой защитой от солнца SPF20, две коробочки с влажными салфетками и тушь для ресниц.

В своей рекламной стратегии британская марка Eyeko расхваливает достоинства своей водостойкой туши для глаз, которая «никогда не течет, даже во время интенсивных занятий спортом». Оставаться красивой и заниматься спортом — таким выглядит кредо поколения конца ХХ века (18-35 лет), которым и адресуются эти косметические продукты.

Mintel сообщает, что мужчины также не забыты. Немалое количество продуктов для мужчин настаивают на их эффективности и рекламируются как «подходящие для экстремальных видов спорта», предлагая защиту от солнца, ветра, дождя или от резких колебаний температуры.

Тэги: Biotherm, Clinique, Eyeko, занятия спортом, косметика, косметика для тела, уход за кожей